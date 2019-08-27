ЕСПЧ обязал Россию выплатить 34 тысячи евро родственникам Сергея Магнитского

Минюст РФ сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию виновной в нарушении ряда пунктов Конвенции по правам человека в рамках расследования дела фонда Hermitage Capital. ЕСПЧ обязал Россию выплатить 34 тысячи евро компенсации морального вреда вдове и матери юриста Сергея Магнитского, который умер в больнице СИЗО. Вместе с тем, как отметили в Минюсте, ЕСПЧ постановил, что российские власти не нарушали пункт 1 статьи 5 Конвенции, фактически признав арест Магнитского обоснованным.





«Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом...» — гласит указанный пункт Конвенции по правам человека.





«Перечень причин, приведенных [российским] национальным судом для обоснования последующего содержания под стражей [Магнитского], был конкретным и достаточно подробным. Таким образом, суд отклонил жалобу заявителей на арест Магнитского и последующее содержание под стражей как явно необоснованную», — говорится в решении ЕСПЧ.





В то же время суд признал, что права Магнитского были нарушены уже при содержании под стражей. Власти РФ не оказали Магнитскому надлежащую медицинскую помощь, что могло стать одной из причин его смерти, не обеспечили необходимые ему условия в СИЗО, не предприняли необходимых мер в день его смерти в «Матросской Тишине», не провели качественное расследование смерти юриста, установил ЕСПЧ.





«Суд постановил, что Россия должна была выплатить двум заявителям [вдове Магнитского Наталье Жариковой и его матери Наталье Магнитской] 34 000 евро совместно в качестве компенсации морального вреда», — сказано в решении.





В то же время ЕСПЧ не согласился с заявителями в том, что арест Магнитского и последующее содержание под стражей было необоснованным. Однако при этом суд отметил, что у российского следствия не было достаточных оснований для многократного продления ареста Сергея Магнитского.





Минюст России сообщил, что планирует обжаловать решение ЕСПЧ в трехмесячный срок. «Рассматриваемое постановление не вступило в силу, в связи с чем решение по вопросу его обжалования в Большой палате ЕСПЧ будет принято Минюстом России по итогам изучения в течение установленного трехмесячного срока», — приводит ТАСС сообщение ведомства.





24 ноября 2008 года управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan, аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был задержан по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. 26 ноября решением Тверского суда Москвы он был арестован. В октябре 2009 года следствие предъявило ему и основателю фонда Уильяму Браудеру обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере более 522 миллионов рублей.





После 11 месяцев содержания под стражей в СИЗО Сергей Магнитский умер в палате интенсивной терапии больницы СИЗО «Матросская Тишина» 16 ноября 2009 года. Администрация СИЗО сначала сообщила, что причиной его смерти послужил панкреонекроз, но позднее изменила эту версию на острую сердечно-сосудистую недостаточность.





Смерть Магнитского стала поводом для введения санкций в отношении ряда российских чиновников. В 2010 году Европейский парламент проголосовал за резолюцию, призывающую запретить въезд в страны ЕС российским должностным лицам, имеющим отношение к делу. В декабре 2012 года президент США Барак Обама подписал документ, получивший известность как закон Магнитского и позволяющий госсекретарю США без согласования с Конгрессом включать любых иностранных граждан в санкционный список. Первые 18 человек были официально занесены в него 12 апреля 2013 года.