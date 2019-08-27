На МАКС-2019 представили вертолет «Ансат» в стиле Aurus





В «Вертолетах России» отметили, что при разработке салона, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами. В холдинге также подчеркнули, что вертолет «Ансат» обладает самой большой кабиной в своем классе и в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает увеличенное пространство для пассажиров. Салон шире, выше и больше по объему, что создает необходимый комфорт, который будет по достоинству оценен VIP-пассажирами. В его отделке используется кожа и шпонированный алюминий, а цветовая гамма соответствует пассажирскому салону.





«Это не просто новый салон, а принципиально новый подход к сегменту корпоративных перевозок — в конструкцию вертолета было внесено более десяти изменений для повышения эргономики», — рассказал ТАСС глава холдинга Андрей Богинский.





С 27 августа по 1 сентября на подмосковном аэродроме Жуковский проходит международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Главная цель выставки — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. Мероприятие проводится под патронажем президента России Владимира Путина, направившего в этом году приветствие его участникам.