На МАКС-2019 представили вертолет «Ансат» в стиле Aurus

Холдинг «Вертолеты России» представил на международном авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском вертолет «Ансат» с салоном в стиле представительского российского автомобиля Aurus. Дизайн-проект салона создан специалистами холдинга и НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). Новинка ориентирована на рынок корпоративных и VIP-перевозок.
«На статической экспозиции холдинга «Вертолеты России» гости и участники авиасалона смогут ознакомиться с еще одной новинкой — вертолетом «Ансат Aurus», разработанным при участии специалистов НАМИ. Его салон выполнен в стилистике знаменитого российского бренда автомобилей класса «люкс», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте холдинга.
В «Вертолетах России» отметили, что при разработке салона, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами. В холдинге также подчеркнули, что вертолет «Ансат» обладает самой большой кабиной в своем классе и в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает увеличенное пространство для пассажиров. Салон шире, выше и больше по объему, что создает необходимый комфорт, который будет по достоинству оценен VIP-пассажирами. В его отделке используется кожа и шпонированный алюминий, а цветовая гамма соответствует пассажирскому салону.
«Это не просто новый салон, а принципиально новый подход к сегменту корпоративных перевозок — в конструкцию вертолета было внесено более десяти изменений для повышения эргономики», — рассказал ТАСС глава холдинга Андрей Богинский.
С 27 августа по 1 сентября на подмосковном аэродроме Жуковский проходит международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Главная цель выставки — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. Мероприятие проводится под патронажем президента России Владимира Путина, направившего в этом году приветствие его участникам.
«Более четверти века ведущие российские разработчики и производители авиационно-космической техники, их зарубежные коллеги встречаются в подмосковном Жуковском на одном из крупнейших в мире отраслевых смотров. Выставка знакомит специалистов с передовыми достижениями наших ученых, инженеров, конструкторов в области гражданского, военного, транспортного самолетостроения и вертолетной индустрии, предлагает участникам насыщенную деловую программу», — отметил в своем послании российский президент.
Путин также подчеркнул, что представленные на МАКС-2019 новинки свидетельствуют об уверенном развитии авиакосмической отрасли России и сохранении лучших традиций отечественной конструкторской школы. Глава государства выразил уверенность, что в этом году выставка пройдет с успехом и будет содействовать повышению конкурентоспособности российской авиационной и космической техники на мировых рынках.
В июне в аэропорту Ле-Бурже под Парижем прошел 53-й международный авиакосмический салон. Российские авиапроизводители впервые с 2014 года представили на нем свою технику. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) выставила самолет-амфибию Бе-200ЧС, который принял участие в показательной летной программе. Холдинг «Вертолеты России» представил легкие многоцелевые вертолеты «Ансат»: один — с салоном для медицинской эвакуации, второй — в VIP-комплектации. Российские гражданские вертолеты будут показаны в Ле-Бурже впервые с 1989 года.