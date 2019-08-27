«Коммерсантъ»: В «Москва-Сити» переедут еще 14 министерств

В столичный международный деловой центр «Москва-Сити», где находятся шесть министерств, скоро переедут еще 14 ведомств. Исключением станут силовой блок, а также Росархив и МИД РФ. В правительстве уверены, что присутствие такого количества министерств в одном месте позволит эффективно оптимизировать расходы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».





В деловом центре (начиная с весны 2019 года) находятся шесть ведомств: Минэкономики, Минпромторг, Минкомсвязи, Ростуризм, Росстандарт и Росимущество. В «Москва-Сити», как сообщил газете источник, не переедут МВД, Минобороны, МЧС, МИД и Росархив.





Между тем, как отмечает газета, остается проблема, связанная с необходимыми для ведомств площадями в «Москва-Сити». Как сообщил «Коммерсанту» один из федеральных чиновников, переезд был анонсирован главой Минэкономики Максимом Орешкиным в начале лета 2019 года. 27 августа состоится первое совещание по этому поводу.





В 2017 году для переезда были выкуплены апартаменты премиум-класса в «Москва-Сити» (IQ-квартал) общей площадью почти 75 тысяч квадратных метров. Посредником выступал институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», который занял на долговом рынке около 35 миллиардов рублей. Эту сумму планируется вернуть за счет продажи прежних площадей, на которых располагались министерства.





Источники «Коммерсанта» считают, что собранные в одном месте ведомства позволят снизить транспортную нагрузку на столичных улицах. Кроме того, общая площадь занимаемых 14 министерствами пространств на данный момент — около 600 тысяч квадратных метров, в то время как в «Москва-Сити» им понадобится от 350 до 400 тысяч квадратных метров.





Такая экономия пространства произойдет за счет создания опен-спейсов, объяснил газете источник. Директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова подтвердила «Коммерсанту», что на обслуживании современных офисов можно сэкономить от 10 до 15% от текущих затрат.





На данный момент «Москва-Сити» предлагает в аренду 110 тысяч квадратных метров. У Минэкономики два варианта: либо приобретать жилплощадь в строящихся башнях, либо начинать строить здания с нуля. В самом деловом центре и ближайшей округе строится около 488 тысяч квадратных метров, что составляет 42% от текущего предложения.