Во Владивостоке из-за ливней сошли сели, затоплены автостоянки, улицы и дороги

На Владивосток в ночь на 27 августа обрушился мощный ливень и продолжился днем. По данным оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды, на город выпала треть месячной нормы осадков. Из-за непрекращающегося дождя сели сошли на нескольких улицах столицы Приморья. Несколько участков городских дорог оказались подтоплены. Очевидцы выкладывают в соцсети видео последствий разгула стихии. На одном из роликов видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу с возвышенности, на которой находятся гаражи.
На другом видео грязевой поток обрушился на припаркованные автомобили. Пользователь @Vitalin25K, разместивший на своей странице ролик, иронично заметил: «Владивосток сегодня. Кому-то с утра «счастье» привалило».
Глава Владивостока Олег Гуменюк, комментируя последствия мощного ливня, заявил, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности и устраняют последствия непогоды во всех районах города. «Начальникам административно-территориальных управлений поручено оперативно выявлять все проблемные участки и оказывать необходимую помощь в устранении последствий стихии. Мы с себя ответственности не снимаем, делаем все возможное, но надо понимать, что на город обрушились очень сильные осадки», — сказал он.
Мэр также напомнил, что важнейшей задачей на ближайшую перспективу остается ремонт и восстановление в городе ливневой канализации. «Такая работа активно началась в этом году, ведем ремонт по десяткам адресов, обязательно его продолжим», — добавил он.
По данным оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды при администрации города, по состоянию на 14:00 (07:00 мск), подтопленными оставались несколько улиц, в том числе Фадеева и Спортивная. Кроме того, в зоне подтопления находится Университетская набережная на острове Русский, где идет подготовка к Восточному экономическому форуму. Как сообщили в пресс-службе мэрии, городские службы были готовы к непогоде и работают «24 часа в сутки». «Осадки сегодня в таком количестве, что последствия все равно есть. Будем продолжать работать в усиленном режиме», — сообщил мэр Владивостока.
В администрации города уточнили, что дорожные службы начали ликвидацию последствий стихии сразу после начала ливня. «Рабочие поднимали решетки ливневой канализации для более быстрого ухода воды. Техника убирает наносы и грунт с проблемных участков. Организациям и предприятиям всех форм собственности рекомендовано навести порядок на подведомственных территориях», — подчеркивается в сообщении мэрии.
Во второй половине вторника (27 августа) и на весь день 28 августа во Владивостоке прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидается, что сильный ливень будет сопровождаться грозой. Городские власти обратилась к жителям и гостям столицы Приморья с просьбой соблюдать требования безопасности.