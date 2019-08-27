Во Владивостоке из-за ливней сошли сели, затоплены автостоянки, улицы и дороги

По данным оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды при администрации города, по состоянию на 14:00 (07:00 мск), подтопленными оставались несколько улиц, в том числе Фадеева и Спортивная. Кроме того, в зоне подтопления находится Университетская набережная на острове Русский, где идет подготовка к Восточному экономическому форуму. Как сообщили в пресс-службе мэрии, городские службы были готовы к непогоде и работают «24 часа в сутки». «Осадки сегодня в таком количестве, что последствия все равно есть. Будем продолжать работать в усиленном режиме», — сообщил мэр Владивостока.