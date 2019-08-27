Опрос: Молодежь в России смотрит «Горько», люди постарше — «Жмурки»

Спортивная драма «Легенда №17» с Данилой Козловским в главной роли стала самым популярным фильмом XXI века среди россиян. Об этом сообщает статистика проекта «Кино Mail.ru». Отмечается, что пользователи в возрасте от 18 до 24 лет выбирали комедии («Горько!» Жоры Крыжовникова), от 25 до 34 лет — социальные драмы («Левиафан» Андрея Звягинцева). В возрасте от 35 до 44 лет — философские драмы («Остров» Павла Лунгина). Люди постарше предпочитают военные фильмы («9 рота» Федора Бондарчука).





Статистика была опубликована РИА Новости в День российского кино 27 августа. Отмечается, что отбирались фильмы, снятые и выпущенные в XXI веке, которым зрители поставили наибольшее количество оценок. Всего было проанализировано шесть миллионов оценок пользователей.





«Оказалось, что списки наиболее часто оцениваемых лент разнятся в зависимости от возрастных групп зрителей. Тем не менее, абсолютным лидером всех рейтингов оказался один и тот же фильм — спортивная драма «Легенда №17» с Данилой Козловским в главной роли, за которую в каждой из возрастных групп (18-55+) голосовали активнее, чем за какие-либо другие фильмы», — цитирует агентство пресс-службу проекта.





Сын Валерия Харламова Александр в беседе с Daily Storm объяснил популярность фильма тем, что в России такого уровня спортивные картины еще не снимались.





«Просто звезды сошлись. Во-первых, это один из первых российских профессиональных, хорошо сделанных спортивных фильмов. Такого качества в России фильмы [на тему спорта] еще не выпускали. Во-вторых, история очень серьезная, интересная многим людям. Еще, как мне кажется, экскурс в 70-е годы сыграл свою роль», — сообщил Александр Харламов.





Кроме того, были представлены данные о предпочтениях зрителей различных возрастных категорий. Молодые люди (от 18 до 24 лет) чаще всего выбирали комедии: «Кухня в Париже» Дмитрия Дьяченко, «В спорте только девушки» Евгения Невского и «Горько!» Жоры Крыжовникова.





Зрители постарше, в свою очередь, выбирали в основном драматические картины. В возрасте от 25 до 34 лет — социальные драмы («Левиафан» Андрея Звягинцева, «Географ глобус пропил» Александра Велединского, «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого).





Пользователи 35-44 лет наиболее высоко оценили «Остров» Павла Лунгина, «Сталинград» Федора Бондарчука и черную комедию «Жмурки» Алексея Балабанова.





И наиболее возрастная категория зрителей сделала свой выбор в пользу военных картин: «В августе 44-го» Михаила Пташука, «9 рота» Федора Бондарчука и «Адмиралъ» Андрея Кравчука.





«Легенда №17» (2013 год) рассказывает об одном из самых известных советских хоккеистов Валерии Харламове, двукратном олимпийском чемпионе и восьмикратном чемпионе мира. В центре сюжета — становление спортсмена, его знакомство с тренером Анатолием Тарасовым, преодоление личных и профессиональных трудностей, а также попадание в команду ЦСКА, где он становится одним из ведущих игроков.





В историческом матче сборной СССР с канадцами в 1972 году в Монреале советские хоккеисты выиграли со счетом 7:3. Две шайбы забил Харламов. С этого момента весь мир знал его по номеру — 17. Роль Харламова исполнил Данила Козловский, а его тренера — Олег Меньшиков. Премьера фильма состоялась в 2013 году.