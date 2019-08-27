В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону учений Черноморского флота РФ

Малый разведывательный корабль «Переяслав» Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России. Об этом в эфире телеканала UA.TV заявил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко. По его словам, российские боевые корабли сопровождали украинское разведывательное судно от территориальных вод Грузии.
«Военный корабль «Переяслав», он как раз находился в Грузии. Мы принимали участие в учениях НАТО Agile Spirit, у нас там было 100 морских пехотинцев на протяжении двух недель. И вот этот факт он, в принципе, вилял и на наше принятие решения. Но могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было не допустить эскалации», — сказал Рыженко.
По его словам, украинский корабль зашел в зону учений Черноморского флота России, поскольку в ней не было никакой деятельности. «Не только мы, там было интенсивное судоходство», — отметил военачальник.
Рыженко добавил, что корабль ВМС Украины имел право войти в зону маневров, поскольку это разрешено международным правом, а сам корабль является военным.
«Переяслав» — малый разведывательный корабль проекта 1824Б, судно специального назначения ВМС Украины. Введен в эксплуатацию в 1986 году. Первоначально назывался GS-13 при Гидрографической службе Военно-морского флота Советского Союза. В 1995-м в ходе раздела Черноморского флота СССР передан Украине.
Учения Черноморского флота России начались 19 августа. В них задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации.
20 августа Минобороны РФ сообщило о проведении международных учений «Центр-2019» с 16 по 21 сентября. К их проведению планируется привлечь около 128 тысяч военнослужащих из семи стран. С российской стороны в них примут участие войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии и часть сил Восточного военного округа, а также Воздушно-десантные войска и транспортная авиация ВКС России. Основная часть маневров пройдет на полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский и Алейский, а также на полигонах ВВС и войск ПВО Ашулук, Сафакулево. Для отработки совместных действий, кроме российских Вооруженных сил, будут привлечены военные Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Пакистана и Узбекистана.