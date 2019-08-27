В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону учений Черноморского флота РФ

Малый разведывательный корабль «Переяслав» Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России. Об этом в эфире телеканала UA.TV заявил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко. По его словам, российские боевые корабли сопровождали украинское разведывательное судно от территориальных вод Грузии.





«Военный корабль «Переяслав», он как раз находился в Грузии. Мы принимали участие в учениях НАТО Agile Spirit, у нас там было 100 морских пехотинцев на протяжении двух недель. И вот этот факт он, в принципе, вилял и на наше принятие решения. Но могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было не допустить эскалации», — сказал Рыженко.