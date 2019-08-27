После гибели россиянки в Японии ограничили восхождение на гору Фудзи

Власти японской префектуры Яманаси, в которой находится самый популярный маршрут восхождения на вершину вулкана Фудзияма (Фудзи), ввели ограничения на пути следования, заявил Манабу Сакурада из отдела по контролю за состоянием дорог по пути восхождения на гору. По его словам, дорога к вершине ограждена канатами, чтобы туристы и альпинисты не выходили за границы маршрута на склоне горы.
«Вчера [26 августа] после происшествия — гибели россиянки во время восхождения — был закрыт путь восхождения от дома, где останавливаются и отдыхают альпинисты, до вершины горы. Причина этого в том, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, которые на тот момент были неясны, а также для того, чтобы проверить безопасность пути восхождения», — цитирует РИА Новости заявление Манабу Сакурада.
Японский чиновник отметил, что сотрудники его отдела канатами оградили маршрут восхождения на гору, чтобы туристы и альпинисты не выходили за границы существующего пути на вершину. Работы были завершены 26 августа в 16:00, а в 18:00 путь на вулкан вновь был открыт. Сакурада также сообщил, что подобных происшествий — падения камней, из-за которых гибли люди, — до сих пор не происходило.
Ранее японская телерадиокомпания NHK сообщила о гибели гражданки России во время восхождения на вершину горы Фудзи. По данным издания, погибшей оказалась 29-летняя россиянка Анна Дубровина. В полиции и экстренных службах сообщили, что девушка получила травмы головы и грудной клетки в результате падения камня или осколка горной породы во время восхождения. Представители местных властей и полиции обследовали участок, рядом с которым погибла россиянка, но, по их информации, следы обрушения горных пород на этом участке отсутствуют. Защитная сетка на склонах также не порвана.
Восхождение на Фудзияму она совершала вместе с мужем-японцем, с которым жила в Токио. По данным телеканала, инцидент произошел около 05:00, при том что восхождение пара начала еще накануне вечером. Россиянка со своим спутником находились в 200 метрах от вершины, когда на нее упал камень.
Фудзияма (Фудзи) — действующий стратовулкан (слоистый вулкан) на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Его высота — 3776 метров. Гора является популярным местом среди туристов. С 1 июля по 27 августа на горе работают центры спасения и многочисленные «горные избушки», где можно купить еду и напитки, а также отдохнуть. Поэтому данный период считается наиболее безопасным и удобным для восхождения. В остальное время года вершина покрыта толстым слоем снега.