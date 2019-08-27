После гибели россиянки в Японии ограничили восхождение на гору Фудзи

Власти японской префектуры Яманаси, в которой находится самый популярный маршрут восхождения на вершину вулкана Фудзияма (Фудзи), ввели ограничения на пути следования, заявил Манабу Сакурада из отдела по контролю за состоянием дорог по пути восхождения на гору. По его словам, дорога к вершине ограждена канатами, чтобы туристы и альпинисты не выходили за границы маршрута на склоне горы.





«Вчера [26 августа] после происшествия — гибели россиянки во время восхождения — был закрыт путь восхождения от дома, где останавливаются и отдыхают альпинисты, до вершины горы. Причина этого в том, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, которые на тот момент были неясны, а также для того, чтобы проверить безопасность пути восхождения», — цитирует РИА Новости заявление Манабу Сакурада.





Японский чиновник отметил, что сотрудники его отдела канатами оградили маршрут восхождения на гору, чтобы туристы и альпинисты не выходили за границы существующего пути на вершину. Работы были завершены 26 августа в 16:00, а в 18:00 путь на вулкан вновь был открыт. Сакурада также сообщил, что подобных происшествий — падения камней, из-за которых гибли люди, — до сих пор не происходило.