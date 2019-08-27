В Турции обрушился мост с пешеходами — видео

Обрушение части моста произошло предположительно из-за сильных дождей в регионе, которые размыли опорные конструкции перехода, утверждают местные СМИ.





В ночь на 1 января в парке Горького рухнул деревянный мост, на котором в этот момент собрались посетители. Инцидент произошел сразу после того, как куранты закончили отмечать переход в новый, 2019 год. В ходе обрушения моста пострадали 13 человек, их состояние оценивалось как удовлетворительное или средней тяжести. Угрозы для жизни никого из пострадавших не было. В мэрии причиной инцидента назвали «техническую неисправность конструктивных элементов катка». Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры столицы уволить директора парка Горького Марину Люльчук в связи с инцидентом.