В Турции обрушился мост с пешеходами — видео

Часть пешеходного моста рухнула после проливного дождя в черноморском городе Терме, на севере Турции. Об этом сообщило Би-би-си. По данным издания, два человека упали в реку, но выжили, получив незначительные травмы. Кроме того, в образовавшийся провал попал находившийся поблизости легковой автомобиль. Видео инцидента зафиксировали камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как часть перехода падает в реку в тот момент, когда по нему идут два человека.
Обрушение части моста произошло предположительно из-за сильных дождей в регионе, которые размыли опорные конструкции перехода, утверждают местные СМИ.
В ночь на 1 января в парке Горького рухнул деревянный мост, на котором в этот момент собрались посетители. Инцидент произошел сразу после того, как куранты закончили отмечать переход в новый, 2019 год. В ходе обрушения моста пострадали 13 человек, их состояние оценивалось как удовлетворительное или средней тяжести. Угрозы для жизни никого из пострадавших не было. В мэрии причиной инцидента назвали «техническую неисправность конструктивных элементов катка». Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры столицы уволить директора парка Горького Марину Люльчук в связи с инцидентом.