Российская компания подала иск к Boeing на 115 миллионов долларов

Принадлежащая госкорпорации «Ростех» российская лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» подала в американский суд иск против корпорации Boeing с требованием расторгнуть контракт на поставку 35 самолетов 737 MAX, вернуть предоплату в размере 35 миллионов долларов и выплатить 75 миллионов долларов упущенной выгоды. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на судебные документы. Издание отмечает, что это первый иск подобного рода после двух авиакатастроф и выявления ошибок в работе системы самолетов Boeing 737 MAX 8.





Иск был подан 26 августа в окружной суд округа Кук в Чикаго, утверждает Financial Time. В иске подчеркивается, что «две авиакатастрофы с человеческими жертвами [в Индонезии и Эфиопии], были вызваны не только халатностью со стороны Boeing при разработке самолета [737 MAX 8], во время которой были допущены ошибки, но также и утаиванием критически важной информации».





«Avia [«Авиакапитал-Сервис»] заказала у Boeing 35 самолетов 737 MAX 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте, и теперь она хочет, чтобы заказ был отменен», — пишет газета.





Как утверждает издание, российская компания в иске заявляет, что передала Boeing денежный депозит в 35 миллионов долларов в качестве обеспечения заказа, и просит вернуть эту сумму с процентами вместе с 75 миллионами долларов упущенной выгоды — всего 115 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба. Кроме того, по данным Financial Times, «Авиакапитал-Сервис» намерен добиться от авиапроизводителя выплаты штрафа, сумма которого не указывается.