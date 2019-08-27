«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федор» на борту пристыковался 27 августа в автоматическом режиме к российскому сегменту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». Транспортник доставил на МКС около 670 килограмм сухих грузов.
«Корабль «Союз МС-14» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблем и станцией», — говорится на странице «Роскосмоса» в Twitter.
Стыковка космического корабля с МКС состоялась на несколько минут раньше запланированного времени — в 06:08 мск. Изначально касание ожидалось в 06:12 мск.
Космический корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом-космонавтом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 08:30 мск 24 августа корабль должен был причалить к МКС. Однако во время сближения со станцией на дистанции примерно 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние.
Чтобы подготовить повторную попытку стыковки МКС с «Союзом МС-14» 27 августа, российский космонавт Александр Скворцов в ручном режиме перестыковал «Союз МС-13» от одного модуля станции к другому. В маневре также участвовали астронавты NASA и Европейского космического агентства Эндрю Морган и Лука Пармитано.