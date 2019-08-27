«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федор» на борту пристыковался 27 августа в автоматическом режиме к российскому сегменту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». Транспортник доставил на МКС около 670 килограмм сухих грузов.





«Корабль «Союз МС-14» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблем и станцией», — говорится на странице «Роскосмоса» в Twitter.