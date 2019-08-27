Россиянам разрешат обжаловать штрафы за нарушение ПДД через «Госуслуги»

Минкомсвязи планирует в 2020 году запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию через единый портал государственных услуг штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Максима Паршина. По его словам, обжалование будет происходить онлайн, без визита в ГИБДД. Кроме того, отметил чиновник, автомобилисты смогут удаленно вернуть деньги за неправомерно выписанное постановление о штрафе.





«На сайте госуслуг gosuslugi.ru появится отдельный сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн, без визита в Госавтоинспекцию», — цитируют «Известия» Максима Паршина.





Замглавы Минкомсвязи отметил, что 27 августа будет представлен прототип услуги, а сам сервис в тестовом режиме планируется запустить в 2020 году.





Газета ознакомилась со схемой работы онлайн-сервиса. По данным издания, он позволит удаленно обращаться не только в ГИБДД, но и к операторам парковок. Чтобы воспользоваться услугой, нужно дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого извещения о выписанном штрафе будут приходить в день вынесения постановления. Это позволит, утверждают «Известия», оперативно подать жалобу, которая должна быть направлена в течение 10 дней с даты получения извещения. К жалобе могут быть прикреплены различные материалы, подтверждающие правоту автовладельца, например, заявление об угоне автомобиля, записи с видеорегистратора и другие.