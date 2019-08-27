Россиянам разрешат обжаловать штрафы за нарушение ПДД через «Госуслуги»

Минкомсвязи планирует в 2020 году запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию через единый портал государственных услуг штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Максима Паршина. По его словам, обжалование будет происходить онлайн, без визита в ГИБДД. Кроме того, отметил чиновник, автомобилисты смогут удаленно вернуть деньги за неправомерно выписанное постановление о штрафе.
«На сайте госуслуг gosuslugi.ru появится отдельный сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн, без визита в Госавтоинспекцию», — цитируют «Известия» Максима Паршина.
Замглавы Минкомсвязи отметил, что 27 августа будет представлен прототип услуги, а сам сервис в тестовом режиме планируется запустить в 2020 году.
Газета ознакомилась со схемой работы онлайн-сервиса. По данным издания, он позволит удаленно обращаться не только в ГИБДД, но и к операторам парковок. Чтобы воспользоваться услугой, нужно дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого извещения о выписанном штрафе будут приходить в день вынесения постановления. Это позволит, утверждают «Известия», оперативно подать жалобу, которая должна быть направлена в течение 10 дней с даты получения извещения. К жалобе могут быть прикреплены различные материалы, подтверждающие правоту автовладельца, например, заявление об угоне автомобиля, записи с видеорегистратора и другие.
В конце июля правительство одобрило концепцию нового суперсервиса, который будет доступен для россиян, зарегистрированных на портале госуслуг. В мобильном приложении «Помощник ОСАГО» участники столкновения смогут оформить мелкие ДТП самостоятельно, не обращаясь к сотрудникам ГИБДД. Время оформления документов не будет превышать 15 минут, утверждали в кабмине. Проверка системы начнется 1 ноября 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Подмосковье и Ленинградской области. Чуть позже в приложении появятся и другие функции. К 1 февраля 2020 года через приложение можно будет купить или продлить полис ОСАГО, проверить коэффициент бонус-малус и лицензию страховщика. При успешном тестировании в 2021 году онлайн-регистратор начнет действовать по всей России, а в приложение добавят конструктор схемы аварии.
В апреле «Единая Россия» выступила против озвученного ранее предложения ГИБДД о шестикратном увеличении штрафов для водителей за превышение скорости на 20-40 км/ч: с 500 рублей до трех тысяч рублей. По мнению главы комитета Госдумы по транспорту и строительству, координатора проекта «Безопасные дороги» Владимира Афонского, предложенная сумма буквально «взята с потолка» и ничем не объясняется.