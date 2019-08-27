Американский сенатор назвал «мелким оскорблением» отказ ему в визе в Россию

Сенатор-республиканец, глава подкомитета сената по иностранным делам по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности Рон Джонсон (от штата Висконсин) сообщил 26 августа, что ему было отказано в получении въездной визы для въезда в Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса США. Об сообщила его пресс-служба. Комментируя отказ в выдаче российской визы законодатель заявил, что это «мелкое оскорбление» не помешает ему выступать за решительный и жесткий ответ на действия российских властей. В российском посольстве в США сообщили, что сенатор не обращался за визой и не информировал диппредставительство о планах посетить Россию.





«Американский сенатор США Рон Джонсон заявил сегодня [26 августа], что правительство Российской Федерации отказало ему во въездной визе в Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса... Он планировал провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских бизнесменов, организаций гражданского общества и других», — говорится в заявлении пресс-службы сенатора.





Как заявил Рон Джонсон, он надеялся на прямой диалог с российскими парламентариями, который, по его мнению, может помочь заложить основу для улучшения будущих отношений между РФ и США. «К сожалению, российские должностные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренним усилиями и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелкое оскорбление, я буду продолжать выступать за решительный и жесткий ответ на агрессию России и откровенный диалог, когда это представляется возможным», — заявил сенатор, комментируя отказ в российской визе.





В пресс-службе российского посольства в Вашингтоне сообщили, что Рон Джонсон не обращался за визой и не информировал его о своих планах посетить РФ. Как заявили в диппредставительстве, «безосновательность обвинений сенатора Джонсона в адрес России не оставляет сомнений - он готов не к диалогу». «В привычной для этого политика русофобской манере он искажает внешнюю политику России, допускает грубые выпады. Вряд ли на такой основе можно серьезно относиться к его утверждениям о якобы намерениях по восстановлению прямого диалога с российскими парламентариями», — цитирует ТАСС заявление российских дипломатов.





В июне 2018 года Рон Джонсон в составе делегации американских парламентариев посетил Россию. В Москве они встретились с главой МИД России Сергеем Лавровым и представителями обеих палат российского парламента. Визит проходил на фоне подготовки встречи президентов Путина и Трампа, которая должна пройти 16 июля в Хельсинки. По итогам визита Джонсон заявил, что санкции не оказывают на Россию «ужасного экономического эффекта» и выразил обеспокоенность тем, что администрация Белого дома не пытается проанализировать эффективность антироссийских санкций.