Суд обязал мэрию Москвы найти новую площадку для митинга оппозиции 31 августа

Тверской районный суд Москвы частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии столицы из-за отказа согласовать шествие против политических репрессий 31 августа. Суд обязал власти найти новую площадку и постановил, что отказ незаконен, потому что в нем «отсутствует предложение о конкретном альтернативном месте проведения митинга», сообщил РБК.





«Наш иск частично удовлетворили. Решение об отказе признано незаконным, но наш маршрут не был автоматически согласован. Суд обязал правительство Москвы подобрать альтернативную площадку», — написал в Twitter заместитель секретаря московского комитета партии Игорь Ефремов. Он добавил, что партия готовит апелляцию на это решение. Планировалось, что шествие пройдет по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова.