Суд обязал мэрию Москвы найти новую площадку для митинга оппозиции 31 августа

Тверской районный суд Москвы частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии столицы из-за отказа согласовать шествие против политических репрессий 31 августа. Суд обязал власти найти новую площадку и постановил, что отказ незаконен, потому что в нем «отсутствует предложение о конкретном альтернативном месте проведения митинга», сообщил РБК.
«Наш иск частично удовлетворили. Решение об отказе признано незаконным, но наш маршрут не был автоматически согласован. Суд обязал правительство Москвы подобрать альтернативную площадку», — написал в Twitter заместитель секретаря московского комитета партии Игорь Ефремов. Он добавил, что партия готовит апелляцию на это решение. Планировалось, что шествие пройдет по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова.
22 августа столичная администрация отказала в проведении акции помимо либертарианцев главе штаба Геннадия Гудкова Эльвире Вихаревой и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Елене Русаковой.
В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в столичный парламент. Только два митинга (20 июля и 10 августа) были согласованы с властями. Несогласованные акции 27 июля и 3 августа завершились массовыми беспорядками.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидатов, 57 кандидатам было отказано в регистрации из-за некорректных данных собранных подписей избирателей. Прием документов кандидатов в депутаты Мосгордумы закончился 6 июля.