Reuters: Huawei хочет выпустить планшеты с российской ОС «Аврора»

Россия и китайская телекоммуникационная компания Huawei обсуждают установку российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты для проведения переписи населения в РФ. Об этом сообщили источники Reuters. По информации одного из них, идут переговоры об установке российской ОС на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года.





«Это такой пилот. Мы рассматриваем его как первый этап внедрения российской ОС на устройствах Huawei. Это в принципе неплохой способ апробировать эффективность, совместимость чужой ОС и чужого железа», — рассказал источник агентства.





Представитель китайской компании подтвердила, что переговоры с Минкомсвязью России ведутся, но отказалась комментировать детали. В пресс-службе владельца ОС «Аврора» — госкорпорации «Ростелеком» сообщили, что у них есть договоренность с Huawei о конфиденциальности переговоров: «При участии Минкомсвязи РФ обсуждаются вопросы взаимодействия Huawei и Ростелекома, как владельца единственной отечественной мобильной операционной системы Аврора. В настоящее время рассматриваются различные варианты сотрудничества. Детали пока не раскрываем».





Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в июне обсуждали использование российской операционной системы на планшетах китайской компании, утверждает источник Reuters.





Вашингтон ранее заявил об очевидной угрозе национальной безопасности США от действий корпорации Huawei — по данным американских властей, компания имеет тайные связи с китайской разведкой и может поставлять ей информацию, полученную при помощи телефонов Huawei. В связи с этим 15 мая Министерство торговли страны внесло корпорацию и связанные с ней компании в черный список. Вслед за этим ряд американских компаний, включая Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, объявили о приостановке поставок китайскому производителю программного обеспечения и компонентов.





На этом фоне стали появляться сообщения о поиске Huawei новых поставщиков. В частности, на Санкт-Петербургском экономическом форуме глава Минкомсвязи Николай Носков предлагал перевести смартфоны китайского производителя на российскую операционную систему «Аврора».