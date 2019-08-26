Московское метро объяснило иски к оппозиционерам работой сотрудников в выходной день

Московский метрополитен потребовал взыскать 53,6 тысячи рублей с организаторов митинга 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму из-за дополнительной работы сотрудников подземки в день митинга. Об этом сообщил адвокат одного из незарегистрированных кандидатов Александра Соловьева Сергей Бадамшин.





«Претензии касаются нескольких организаторов акции, среди них Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный и Олег Степанов», — цитирует Бадамшина ТАСС.





Заседание по иску назначено на 13 сентября, его рассмотрит Коптевский районный суд Москвы.





Иски к оппозиционерам ранее подали ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосгортранс» и несколько других московских предприятий на общую сумму около 13 миллионов рублей. Причиной исков стало перекрытие дорог и нарушение движения транспорта во время несанкционированной акции 27 июля.





Во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки президент России Владимир Путин заявил, что недопущенные к выборам в Мосгордуму кандидаты нарушили закон. По словам Путина, оппозиционеры представили в избиркомы списки с поддерживающими их избирателями, в которых оказались умершие люди. Президент отметил, что это не ошибка, а фальсификация. Высказываясь об акциях протеста в Москве, Путин подчеркнул, что и митингующие, и правоохранительные органы должны соблюдать российские законы.





В июле и августе в Москве прошли согласованные и несогласованные акции протеста против снятия с выборов в столичный парламент ряда кандидатов. Одна из них состоялась 27 июля. Это несанкционированное мероприятие переросло в массовые беспорядки. В итоге полиция задержала около 1,5 тысячи человек. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти после этой акции. В рамках расследования задержали и затем отправили под арест 13 человек.