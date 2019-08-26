В центре Москвы загорелся женский монастырь XIV века

В Москве на улице Рождественка, 20 горит Богородице-Рождественский женский монастырь, построенный в XIV веке. Загорелось двухэтажное здание старой постройки, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Улицу Рождественка перекрыли для тушения пожара. По предварительной информации, пострадавших нет.
«Пожар произошел в двухэтажном здании старой постройки — горит кровля, наверх идет густой черный дым. МЧС на месте приступает к тушению пожара», — рассказал собеседник Агентства городских новостей «Москва» в экстренных службах.
Горит здание, предназначенное для проживания, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Пожар тушат более 40 человек, используется 11 единиц техники.
Глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков рассказал, что мог загореться сестринский корпус. По его словам, из здания эвакуировали несколько десятков человек. «Там подъехала какая-то строительная техника, от которой это возгорание и произошло. Сейчас все детали устанавливаются. По счастью, никто из сестер и сотрудников монастыря не пострадал, все были быстро выведены на улицу <...>, серьезной опасности распространения огня нет», — сообщил Волков РБК.
Богородице-Рождественский женский монастырь был основан в 1386 году. При монастыре работает воскресная школа для детей 4-17 лет.