В центре Москвы загорелся женский монастырь XIV века

В Москве на улице Рождественка, 20 горит Богородице-Рождественский женский монастырь, построенный в XIV веке. Загорелось двухэтажное здание старой постройки, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Улицу Рождественка перекрыли для тушения пожара. По предварительной информации, пострадавших нет.



