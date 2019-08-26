Депутат с Алтая: Си Си Кетч — моя двоюродная сестра

Депутат Алтайского краевого заксобрания Владимир Попов заявил Daily Storm, что звезда поп-музыки 80-х Си Си Кетч (настоящее имя — Каролина Катарина Мюллер) — его двоюродная сестра. Ранее певица выступила на юбилее его супруги в Барнауле. Депутат опроверг сообщения об оплате гонорара звезды, а также гонорара ведущего Первого канала Ивана Урганта, который выступил на 60-летии Владимира Попова в июне.





«А вы не в курсе, что она [Си Си Кетч] — моя родственница? Двоюродная сестра. Никаких шуток, это действительно так», — заявил Daily Storm Владимир Попов.





Также алтайский депутат подтвердил, что ранее на его день рождения приезжал Иван Ургант. По его словам, они давно знакомы с телеведущим. «У нас был Иван Ургант. После этого [празднования дня рождения] они все вместе улетели на «Жару» [фестиваль в Баку]. Ивана Урганта я знаю очень давно. Иван Ургант прилетел, мы ему сюда купили билеты и потом еще съездили с ним в Горный Алтай, там сняли сюжет», — рассказал он.





Владимир Попов также сообщил, что его младшая дочь — Диана Завидова — «достаточно популярная артистка». «Мы очень давно в шоу-бизнесе, мы очень много снимаем, поэтому у нас нет проблем с артистами», — добавил он.