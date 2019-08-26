Касамара предложила перенести дебаты с Соболь

Проректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Валерия Касамара предложила перенести дебаты с незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь на более поздний срок, когда «политические страсти улягутся». По мнению Касамары, они с оппозиционным политиком сейчас находятся в заведомо неравных позициях, поэтому диалог между ними на данный момент невозможен. Ранее 26 августа она согласилась на диспут, предложив провести его на радиостанции «Эхо Москвы».
«Дебаты как форма политического диалога предполагают равенство участников. Мы с Любовью Соболь находимся заведомо в неравных позициях, а значит, политические дебаты между нами невозможны. Но я готова начать с ней диалог в более спокойной обстановке, когда политические страсти улягутся», — написала Касамара в Facebook.
По мнению зарегистрированного кандидата в Мосгордуму, Соболь, которая ранее предложила провести политический диспут в НИУ ВШЭ, пытается «повысить политизацию студенческого сообщества».
«А она и так сейчас зашкаливает. Один из наших студентов, Егор Жуков, находится в тюрьме, другой, Артем Тюрин, — под арестом. «Вышка» [НИУ ВШЭ] оказывает им поддержку, я буду продолжать бороться за освобождение Егора. Очень прошу не обострять ситуацию еще более», — отметила политик.
Ранее 26 августа Любовь Соболь вызвала на дебаты Валерию Касамару, чтобы обсудить тему прошедших протестов в Москве. Касамара согласилась, уточнив, что диспут должен пройти на радио «Эхо Москвы».
Соболь предложила Касамаре провести дебаты в НИУ ВШЭ в «присутствии студентов» в качестве «практического урока для них» или в любом другом месте с возможностью вести «открытый разговор перед аудиторией». В свою очередь Касамара сообщила телеканалу «Дождь», что готова участвовать в дебатах, но пройти они должны на «Эхе Москвы».
В июле и августе в Москве прошли согласованные и несогласованные акции протеста против снятия с выборов в столичный парламент ряда кандидатов. Одна из них состоялась 27 июля. Это несанкционированное мероприятие переросло в массовые беспорядки. В итоге полиция задержала около 1400 человек. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти после этой акции. В рамках расследования задержали и затем отправили под арест несколько человек. 13 августа члены Конгресса США открыто поддержали участников митингов в Москве.