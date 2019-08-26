Касамара предложила перенести дебаты с Соболь

По мнению зарегистрированного кандидата в Мосгордуму, Соболь, которая ранее предложила провести политический диспут в НИУ ВШЭ, пытается «повысить политизацию студенческого сообщества».





«А она и так сейчас зашкаливает. Один из наших студентов, Егор Жуков, находится в тюрьме, другой, Артем Тюрин, — под арестом. «Вышка» [НИУ ВШЭ] оказывает им поддержку, я буду продолжать бороться за освобождение Егора. Очень прошу не обострять ситуацию еще более», — отметила политик.





Ранее 26 августа Любовь Соболь вызвала на дебаты Валерию Касамару, чтобы обсудить тему прошедших протестов в Москве. Касамара согласилась, уточнив, что диспут должен пройти на радио «Эхо Москвы».





Соболь предложила Касамаре провести дебаты в НИУ ВШЭ в «присутствии студентов» в качестве «практического урока для них» или в любом другом месте с возможностью вести «открытый разговор перед аудиторией». В свою очередь Касамара сообщила телеканалу «Дождь», что готова участвовать в дебатах, но пройти они должны на «Эхе Москвы».





В июле и августе в Москве прошли согласованные и несогласованные акции протеста против снятия с выборов в столичный парламент ряда кандидатов. Одна из них состоялась 27 июля. Это несанкционированное мероприятие переросло в массовые беспорядки. В итоге полиция задержала около 1400 человек. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти после этой акции. В рамках расследования задержали и затем отправили под арест несколько человек. 13 августа члены Конгресса США открыто поддержали участников митингов в Москве.