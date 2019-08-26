Каршеринговые компании рассказали о нововведениях для повышения безопасности

Представители каршеринговых компаний рассказали о нововведениях, связанных с повышением безопасности вождения арендных автомобилей. В «Делимобиле» недобросовестным водителям блокируют аккаунты, а в BelkaCar создают список лихачей и увеличивают для них стоимость поездки. Ранее фракция ЛДПР сделала заявление касательно роста числа ДТП на арендных автомобилях и призвала рассмотреть возможность удаленного глушения автомобилей.





«С начала июня в «Делимобиле» автоматически работает система, которая следит за лихачами. Она блокирует им доступ к сервису, после того как поездка завершена. По телематике мы видим, если водители сильно жмут на педали, пользовались ручным тормозом во время движения. Для таких водителей после завершения поездки приходят сообщение о блокировке аккаунта на 24 часа. Мы можем контролировать скоростной режим, но пользуемся ей только после того, как человек остановится, но ни в коем случае не во время движения, иначе может быть хуже», — рассказала пресс-секретарь «Делимобиля» Алена Балакирева.





Компания «Делимобиль» пока что не рассматривает возможность ограничения скорости автомобилей до 90 км/час, так как есть скоростной режим на трассах, позволяющий ездить быстрее. Также в компании не исключают критических ситуаций, когда водителю необходимо ускориться для обгона или прочее.





«Мы постепенно внедряем борьбу с использованием чужих аккаунтов — это селфи в машине. Машина не заведется, пока вы не сфотографируете себя на водительском кресле», — добавила Балакирева.





Представитель сооснователь другой каршеринговой фирмы, BelkaCar, Екатерина Макарова заявила, что у них будут «наказывать рублем» лихачей.





«Аварийность можно снизить путем введения рейтинга водителей, который будет влиять на цену, использоваться для блокировки неадекватных водителей и будет поощрять аккуратных. Все это не очень сложно, так как в каршеринге уже есть телематика», — объяснила Daily Storm Макарова.





Комментируя инициативу ЛДПР — возможность удаленно глушить машины, оба представителя каршеринговых компаний указали на то, что это противоречит законодательству и приведет к авариям на дорогах. Ведь в случае удаленного вмешательства в движение автомобиля водитель будет не готов к этому, оператор каршеринга не может может оценить ситуацию на дороге, и такое действие только увеличит количество ДТП.





По словам пресс-секретаря «Делимобиля», в Москве автопарк их компании составляет 12,5 тысячи машин, у «Яндекс.Драйв» 11,5 тысячи машин, у BelkaCar — 4,5 тысячи машин.





В августе стало известно, что компания Hyundai запустит сервис длительной аренды автомобиля — Hyundai Mobility. Клиент берет на себя минимальные обязанности по уходу за авто (мытье машины, заправка и т. п.), а техобслуживание, ремонтные работы, страхование и другие серьезные обязательства компания выполняет сама.