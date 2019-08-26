РБК: Помощник главы УФСБ по Москве оставил должность после дела Голунова

Помощник главы Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Алексея Дорофеева Марат Медоев, упомянутый в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном рынке в столице, оставил должность около месяца назад. Об этом сообщил источник РБК в правоохранительных органах, это подтвердили три близких к ФСБ собеседника.





«Марата сняли около месяца назад», — сообщил собеседник РБК.





Отец 37-летнего подполковника ФСБ Марата Медоева — Герой России и генерал-майор ФСБ Игорь Медоев, который был помощником министра обороны Анатолия Сердюкова. В 2010 году Игорь Медоев уволился, сейчас он на пенсии.





В опубликованном 1 июля расследовании Голунова говорилось , что столичный и подмосковный похоронный рынок контролируют люди, близкие к Алексею Дорофееву, Марату Медоеву, а также семье братьев из Ставропольского края Льва и Валериана Мазараки. По информации журналиста, после массовой драки на Хованском кладбище в мае 2016 года «навести порядок» на московском похоронном рынке поручили бывшему оперативнику антикоррупционного управления МВД Артему Екимову, возглавившему ГБУ «Ритуал».





Артем Екимов назначил своим заместителем ставропольского бизнесмена Валериана Мазараки, а тот поставил во главе большинства московских кладбищ и подразделений «Ритуала» людей из своего окружения, говорится в расследовании. Медоев якобы дружит с Екимовым, а также с семьей Дорофеевых, писал Голунов.





В июне в Москве был задержан журналист «Медузы» Иван Голунов. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков. Голунов занимался расследованиями в области похоронной индустрии столицы. Сам корреспондент, которого в том же месяце освободили, сняв с него все обвинения, предполагал, что именно эта деятельность стала причиной уголовного преследования в отношении него.