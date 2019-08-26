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РБК: Помощник главы УФСБ по Москве оставил должность после дела Голунова
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РБК: Помощник главы УФСБ по Москве оставил должность после дела Голунова

Марат Медоев покинул пост около месяца назад, утверждают источники издания

Марат Медоев покинул пост около месяца назад, утверждают источники издания
Фото: © GLOBAL LOOK press

Помощник главы Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Алексея Дорофеева Марат Медоев, упомянутый в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном рынке в столице, оставил должность около месяца назад. Об этом сообщил источник РБК в правоохранительных органах, это подтвердили три близких к ФСБ собеседника.


«Марата сняли около месяца назад», — сообщил собеседник РБК.


Отец 37-летнего подполковника ФСБ Марата Медоева — Герой России и генерал-майор ФСБ Игорь Медоев, который был помощником министра обороны Анатолия Сердюкова. В 2010 году Игорь Медоев уволился, сейчас он на пенсии.


В опубликованном 1 июля расследовании Голунова говорилось, что столичный и подмосковный похоронный рынок контролируют люди, близкие к Алексею Дорофееву, Марату Медоеву, а также семье братьев из Ставропольского края Льва и Валериана Мазараки. По информации журналиста, после массовой драки на Хованском кладбище в мае 2016 года «навести порядок» на московском похоронном рынке поручили бывшему оперативнику антикоррупционного управления МВД Артему Екимову, возглавившему ГБУ «Ритуал».


Артем Екимов назначил своим заместителем ставропольского бизнесмена Валериана Мазараки, а тот поставил во главе большинства московских кладбищ и подразделений «Ритуала» людей из своего окружения, говорится в расследовании. Медоев якобы дружит с Екимовым, а также с семьей Дорофеевых, писал Голунов.


В июне в Москве был задержан журналист «Медузы» Иван Голунов. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков. Голунов занимался расследованиями в области похоронной индустрии столицы. Сам корреспондент, которого в том же месяце освободили, сняв с него все обвинения, предполагал, что именно эта деятельность стала причиной уголовного преследования в отношении него.


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