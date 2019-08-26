Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными

Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть. Что касается списков людей, которыми страны планируют обменяться, — они еще не утверждены. Об этом заявил адвокат нескольких задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин. Он также не исключил, что обмен может состояться на текущей неделе.





«Дата обмена известна, ждем», — цитирует ТАСС правозащитника.





Причина, по которой эта информация утаивается от общественности, проста: дата обмена, как пояснил Рыбин, может измениться. Адвокат, представляющий интересы задержанных на Украине россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, добавил, что его подопечные в списках по-прежнему остаются.





На вопрос, может ли обмен состояться на этой неделе, адвокат ответил, что такая ситуация возможна, но «еще не все приехали в пункт сбора».





Ранее 26 августа источник с российской стороны, близкий к процессу обмена заключенными между Россией и Украиной, сообщил Daily Storm, что подготовка пока приостановилась. По его словам, в ситуации с обменом стороны сейчас «не уверены». Российский омбудсмен Татьяна Москалькова после поездки в Киев 23 августа продолжила свой отпуск до 2 сентября.





Адвокат удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что проблема возникла из-за позиции журналиста Кирилла Вышинского, который не признает вину в госизмене и хочет, чтобы с него сняли обвинение, а не освобождали путем обмена.





Президент Украины Зеленский 23 августа во время брифинга заявил, что результаты обмена будут уже в ближайшие дни и он лично занимается этим вопросом. Днем ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Украина ведут диалог по поводу обмена задержанными и осужденными. Этот вопрос также поднимался на прошедших переговорах Владимира Путина и французского президента Эммануэля Макрона, но без упоминания «каких-то конкретных лиц», отметил представитель Кремля.