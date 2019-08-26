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Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными
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Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными

Валентин Рыбин отказался называть конкретное число, но не исключил, что это может произойти на этой неделе

Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть. Что касается списков людей, которыми страны планируют обменяться, — они еще не утверждены. Об этом заявил адвокат нескольких задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин. Он также не исключил, что обмен может состояться на текущей неделе.


«Дата обмена известна, ждем», цитирует ТАСС правозащитника.


Причина, по которой эта информация утаивается от общественности, проста: дата обмена, как пояснил Рыбин, может измениться. Адвокат, представляющий интересы задержанных на Украине россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, добавил, что его подопечные в списках по-прежнему остаются.


На вопрос, может ли обмен состояться на этой неделе, адвокат ответил, что такая ситуация возможна, но «еще не все приехали в пункт сбора».


Ранее 26 августа источник с российской стороны, близкий к процессу обмена заключенными между Россией и Украиной, сообщил Daily Storm, что подготовка пока приостановилась. По его словам, в ситуации с обменом стороны сейчас «не уверены». Российский омбудсмен Татьяна Москалькова после поездки в Киев 23 августа продолжила свой отпуск до 2 сентября.


Адвокат удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что проблема возникла из-за позиции журналиста Кирилла Вышинского, который не признает вину в госизмене и хочет, чтобы с него сняли обвинение, а не освобождали путем обмена.


Президент Украины Зеленский 23 августа во время брифинга заявил, что результаты обмена будут уже в ближайшие дни и он лично занимается этим вопросом. Днем ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Украина ведут диалог по поводу обмена задержанными и осужденными. Этот вопрос также поднимался на прошедших переговорах Владимира Путина и французского президента Эммануэля Макрона, но без упоминания «каких-то конкретных лиц», отметил представитель Кремля.


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