Президент России предложил трех кандидатов на пост главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин внес три кандидатуры на пост главы Ингушетии: депутата Городского совета Назрани Урусхана Евлоева, старшего специалиста АО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. 8 сентября депутаты Народного собрания Ингушетии должны будут выбрать нового главу республики. Кандидатуры Путину представлены фракциями Госдумы по согласованию с республиканским парламентом. Местный сайт сообщил, что в отставку подал премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев.





«Главу Ингушетии выбирают депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесенных главой государства по представлению партий, представленных в Госдуме, а также заксобраниях соответствующих регионов. Каждая партия имеет право внести не более трех кандидатур <...>, причем до внесения списков они должны провести консультации с партиями, имеющими отделения на территории соответствующего субъекта РФ <...>. Президент РФ из предложенных ему кандидатур представляет трех кандидатов для избрания на должность руководителя региона в заксобрание», — говорится в сообщении на сайте Народного собрания Ингушетии.





Местный сайт «Ингушетия» сообщил о том, что премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев подал в отставку на совещании республиканского правительства.





«Я решил покинуть занимаемую должность. Соответствующее заявление уже написано», — цитирует Евлоева корреспондент «Ингушетии». Официальных подтверждений этой информации пока нет.





Согласно республиканскому законодательству, в Ингушетии не проводятся прямые выборы руководителя региона. Глава республики избирается депутатами Народного собрания из числа кандидатур, внесенных президентом России по представлению партий.





26 июня Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова, который возглавлял Ингушетию с 2008 года, и назначил врио главы республики 60-летнего Махмуда-Али Калиматова, работавшего в последние годы руководителем Росприроднадзора по Самарской области.