Макрон защитил жену от президента Бразилии и был назван «подонком»

Бразильцы заслуживают президента, который «ведет себя нормально». Так президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на критику внешности своей жены со стороны бразильского коллеги Жаира Болсонару. Спор между ним и Макроном начался из-за разногласий по поводу пожаров в лесах Амазонки. В конфликте принял участие министр образования Бразилии Абрахам Вейнтрауб, который назвал Макрона «оппортунистическим подонком».





Скандал разразился после поста, который разместил пользователь Родригу Андреас. На фоне спора двух лидеров по поводу пожаров в лесах Амазонии бразилец опубликовал две фотографии: на одной президент Бразилии и его 37-летняя жена, а на другой — Макрон и его 66-летняя супруга. Андреас подписал: «Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару». Одним из комментаторов оказался бразильский лидер, который написал: «Не унижай человека. Ха-ха».