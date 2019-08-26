Макрон защитил жену от президента Бразилии и был назван «подонком»

Бразильцы заслуживают президента, который «ведет себя нормально». Так президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на критику внешности своей жены со стороны бразильского коллеги Жаира Болсонару. Спор между ним и Макроном начался из-за разногласий по поводу пожаров в лесах Амазонки. В конфликте принял участие министр образования Бразилии Абрахам Вейнтрауб, который назвал Макрона «оппортунистическим подонком».
Скандал разразился после поста, который разместил пользователь Родригу Андреас. На фоне спора двух лидеров по поводу пожаров в лесах Амазонии бразилец опубликовал две фотографии: на одной президент Бразилии и его 37-летняя жена, а на другой — Макрон и его 66-летняя супруга. Андреас подписал: «Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару». Одним из комментаторов оказался бразильский лидер, который написал: «Не унижай человека. Ха-ха».
«Это очень грустно для него и для бразильцев. Думаю, бразильским женщинам особенно неприятно читать такое от своего президента. Считаю, что представителям великого народа Бразилии должно быть стыдно за своего лидера. Поскольку я очень уважаю и ценю Бразилию, считаю, что она заслуживает президента, который нормально себя ведет», — цитирует французского лидера телеканал BFM TV.
В конфликт двух президентов вмешался министр образования Бразилии Абрахам Вейнтрауб, который принял сторону Болсонару. «Франция — страна крайностей. Она является родиной, с одной стороны, Декарта и Пастера, а с другой стороны — участников дивизии СС «Шарлемань». Но Макрон далек от них всех. Он просто оппортунистический подонок, который ищет поддержки от французского сельскохозяйственного лобби», — написал он в Twitter.
Ранее Макрон перед началом саммита G7 предложил обсудить сильные лесные пожары в Амазонии. «Горит наш дом. Амазония — легкие нашей планеты», — написал он в Twitter, добавив, что считает эти пожары международным кризисом.
Однако президент Бразилии не оценил порыва французского коллеги, потому что Макрон не только не пригласил Болсонару для переговоров, но и не обсуждал с бразильскими властями эту проблему. По мнению Болсонару, такое поведение можно назвать неоколониализмом. Он обвинил Макрона в преследовании личных целей вместо решения конкретных задач.
«Макрон решил использовать нашу внутреннюю проблему в личных политических целях. Сенсационный тон, с которым он сообщил о проблемах в Амазонии (разместив в том числе и фальшивые фотографии), никак не позволит разрешить эту ситуацию», — сообщил он в своем Twitter.
Позже бразильский лидер обвинил Макрона в разжигании ненависти к Бразилии и заявил, что другие страны (Израиль, США, Испания, Чили, Эквадор) действительно хотели помочь в тушении пожаров и предлагали конкретную помощь, а не ограничивались словами.
В результате сильных пожаров в Амазонии было уничтожено почти два миллиона гектаров экваториальных лесов. Наибольшие потери леса понесли в марте (сгорело более 500 тысяч гектаров). По данным ТАСС, по сравнению с пожарами в 2018 году количество очагов возгорания выросло на 85%.
Из-за этого в Бразилии усилилась критика властей, которые не могут справиться с пожарами и не уделяют безопасности должного внимания. Бразильское правительство заявило, что половина пожаров вызвана естественными сезонными причинами, а другая половина — это намеренные поджоги. Кроме того, на прошлой неделе Болсонару признал, что у властей не хватает ресурсов для тушения очагов возгорания в Амазонии.