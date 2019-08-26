Глава штаба Навального в Петербурге: Я восстановлен на выборах благодаря ЦИК

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение суда первой инстанции об отказе в регистрации на муниципальных выборах по Екатерингофскому округу главе местного штаба Алексея Навального Александру Шуршеву. Сам Шуршев заявил Daily Storm, что на это повлияло вмешательство представителей ЦИК, которые подняли вопрос, почему городская избирательная комиссии (ГИК) не отстаивает свои решения в судах. После этого горсуд отменил отказ в регистрации Шуршеву и еще трем оппозиционным кандидатам.





«Меня восстановила уже вторая инстанция суда — Городской суд Санкт-Петербурга, который отменил решение первой инстанции. На эту ситуацию обратил внимание ЦИК, и они задавали вопросы, почему в разных судах по одному и тому же вопросу выносятся разные решения. Вопрос по моей регистрации поднимали секретарь ЦИКа [Майя] Гришина, члены ЦИКа [Александр] Кинев и [Николай] Булаев», — сказал Шуршев.





Он объяснил суть дела: кандидат от «Единой России» обратился в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга с иском о том, что Шуршев сдал пакет документов на регистрацию после истечения установленных сроков. Однако Городская избирательная комиссия (ГИК) перед этим назначила другую, более позднюю дату окончания приема документов и обязала местные избиркомы работать «до последнего посетителя». Районный суд не стал учитывать это решение ГИК и в результате признал законным отказы 11 оппозиционерам.





«Были [и другие] попытки в Санкт-Петербурге обжаловать решения по срокам подачи документов, и всегда городской суд становился на сторону городской комиссии и оставлял в силе ее решения, а не решения окружных комиссий», — добавил кандидат в мундепы.





Кроме Шуршева восстановлены регистрации на выборах у кандидатов: главного редактора «Московского комсомольца» в Санкт-Петербурге Максима Кузахметова, от «Яблока» — Александра Верещагина и Ярослава Путрова.





10 августа в Санкт-Петербурге проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, в связи с чем Шуршев был задержан на пять часов, однако полиция отпустила его без составления протокола. Другие участники санкт-петербургской акции 10 августа также были задержаны, так как акция не была согласована с властями.