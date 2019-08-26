Попросившие убежища в Канаде кузбассовцы обратились в Международный уголовный суд

Жители города Киселевск Кемеровской области, попросившие убежище в Канаде, обратились в Международный уголовный суд из-за экологической обстановки. Они убеждены, что нарушено гарантированное им Конституцией РФ право на благоприятную окружающую среду. Местные жители просят международный суд провести независимое расследование угледобычи на территории города. По их словам, добыча угля открытым способом спровоцировала возникновение онкологических заболеваний у горожан и увеличение числа заболеваний органов дыхания.





«Просим вас произвести международное уголовное расследование фактов варварской угледобычи на территории Киселевского городского округа Кемеровской области открытым способом», — обращаются жители Кузбасса к международной организации. В документе отмечается, что добыча угля открытым способом нарушает статью 3 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды», статью 8 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статью 42 Конституции РФ о праве на благоприятную окружающую среду.





По словам жителей, в Киселевске «в непосредственной близости к жилым домам» расположены девять разрезов, ведущих добычу угля открытым способом, и пять горно-обогатительных предприятий, нарушающих экологическое законодательство. «Добыча угля открытым способом в Киселевском городском округе спровоцировала возникновение онкологических (канцерогенных) заболеваний у многих жителей данного округа. <...> В Киселевском городском округе выпал черный снег, о чем видел весь мир. По сути, возникла экологическая катастрофа в Киселевском городском округе, а также в Кемеровской области в целом», — говорится в заявлении.