Попросившие убежища в Канаде кузбассовцы обратились в Международный уголовный суд

Жители города Киселевск Кемеровской области, попросившие убежище в Канаде, обратились в Международный уголовный суд из-за экологической обстановки. Они убеждены, что нарушено гарантированное им Конституцией РФ право на благоприятную окружающую среду. Местные жители просят международный суд провести независимое расследование угледобычи на территории города. По их словам, добыча угля открытым способом спровоцировала возникновение онкологических заболеваний у горожан и увеличение числа заболеваний органов дыхания.
«Просим вас произвести международное уголовное расследование фактов варварской угледобычи на территории Киселевского городского округа Кемеровской области открытым способом», — обращаются жители Кузбасса к международной организации. В документе отмечается, что добыча угля открытым способом нарушает статью 3 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды», статью 8 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статью 42 Конституции РФ о праве на благоприятную окружающую среду.
По словам жителей, в Киселевске «в непосредственной близости к жилым домам» расположены девять разрезов, ведущих добычу угля открытым способом, и пять горно-обогатительных предприятий, нарушающих экологическое законодательство. «Добыча угля открытым способом в Киселевском городском округе спровоцировала возникновение онкологических (канцерогенных) заболеваний у многих жителей данного округа. <...> В Киселевском городском округе выпал черный снег, о чем видел весь мир. По сути, возникла экологическая катастрофа в Киселевском городском округе, а также в Кемеровской области в целом», — говорится в заявлении.
Жители Кузбасса заявили, что контролирующие и следственные органы не находят никаких нарушений в действиях либо бездействиях людей, виновных в открытой добыче угля.
«В случае невозможности возбуждения уголовного дела в соответствии с юрисдикцией Международного уголовного суда просим вас обратиться в Совет Безопасности ООН для получения соответствующей юрисдикции», — отмечается в заявлении, его опубликовал портал «Новости Киселевска».
В июне жители Киселевска записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев в Канаде. «Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши дети почти всю зиму не могли выйти на улицу, чтобы погулять», — заявили они.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после публикации обращения поручил мэру Киселевска и своим заместителям встретиться с жителями, выслушать все претензии и вместе выработать меры по решению проблемы. Цивилев отметил, что Киселевск вырос из шахтерского рабочего поселка и, «можно сказать, стоит на угольных разрезах». Проблемы территории быстро решить сложно, но они решаются, заявил губернатор региона.