Жена Мамонова рассказала о его состоянии после операции на сердце

Состояние актера и музыканта Петра Мамонова после перенесенной им операции на сердце стабильное, чувствует себя нормально. Об этом Daily Storm сообщила его супруга Ольга Мамонова. Известный артист был доставлен в Первую градскую больницу имени Н.И. Пирогова 24 августа с инфарктом миокарда.
«Ему сделали операцию, состояние стабильное. Врачи, естественно, никаких прогнозов пока не делают, потому что он всего три дня в реанимации лежит», — сообщила Ольга Мамонова.
После операции, как пишет «Интерфакс», Мамонов послал супругу за продуктами в магазин, что, по ее словам, говорит о его хорошем самочувствии. Оперировали музыканта под местным наркозом.
24 августа стало известно, что Петр Мамонов был госпитализирован с инфарктом миокарда, его положили в Первую градскую больницу имени Н.И. Пирогова в Москве. Как сообщает «Московский комсомолец», первоначально его состояние оценивалось как критическое. 25 августа артисту стало лучше.
Рок-музыканту, актеру и поэту Петру Мамонову 68 лет. В начале 80-х он создал музыкальную группу «Звуки Му». В первой половине 90-х увлекся актерской работой. Одна из первых его ролей в кино — саксофонист-алкоголик в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз». Также он сыграл в фильмах «Остров», «Царь», «Шапито-шоу», «Иерей-сан».
Обладатель кинопремий «Ника», «Золотой орел», а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме «Остров». Начиная с 2008 года Мамонов издает сборники своих поэтических афоризмов «Закорючки», короткие изречения на религиозную тему, определенным образом связанные с духовными поисками автора.