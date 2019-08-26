Жена Мамонова рассказала о его состоянии после операции на сердце

Состояние актера и музыканта Петра Мамонова после перенесенной им операции на сердце стабильное, чувствует себя нормально. Об этом Daily Storm сообщила его супруга Ольга Мамонова. Известный артист был доставлен в Первую градскую больницу имени Н.И. Пирогова 24 августа с инфарктом миокарда.





«Ему сделали операцию, состояние стабильное. Врачи, естественно, никаких прогнозов пока не делают, потому что он всего три дня в реанимации лежит», — сообщила Ольга Мамонова.





После операции, как пишет «Интерфакс», Мамонов послал супругу за продуктами в магазин, что, по ее словам, говорит о его хорошем самочувствии. Оперировали музыканта под местным наркозом.



