Касамара и Соболь проведут дебаты на тему протестов в Москве

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь вызвала на дебаты зарегистрированного кандидата, проректора Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Валерию Касамару, чтобы обсудить тему прошедших протестов в Москве. Касамара согласилась, уточнив, что диспут должен пройти на радиостанции «Эхо Москвы».





«Когда [незарегистрированным на выборах в Мосгордуму] кандидатам продлевали аресты, я поняла, что делается это для того, чтобы вы и такие, как вы, были избавлены от их вопросов. Но мы — и, думаю, все остальные — хотим получить ответы», — заявила Соболь в своем видеоролике, который был опубликован 26 августа на YouTube-канале «Навальный Live».





Политик предложила Касамаре провести дебаты в НИУ ВШЭ в «присутствии студентов» в качестве «практического урока для них» или в любом другом месте с возможностью вести «открытый разговор перед аудиторией». По словам Соболь, она выступает от лица кандидатов, не прошедших регистрацию в Мосгордуму: Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Владимира Милова и Дмитрия Гудкова. Все четверо отбывают административные сроки.





В свою очередь Касамара сообщила телеканалу «Дождь», что готова участвовать в дебатах, но пройти они должны на радиостанции «Эхо Москвы». Как отмечают «Ведомости», проректор ВШЭ является кандидатом в депутаты в 45-м избирательном округе. От этого округа выдвигался оппозиционер Илья Яшин, которому ЦИК отказал в регистрации.





В июле и августе в Москве прошли согласованные и несогласованные акции протеста против снятия с выборов в столичный парламент ряда кандидатов. Одна из них состоялась 27 июля. Это несанкционированное мероприятие переросло в массовые беспорядки. В итоге полиция задержала около 1400 человек. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти после этой акции. В рамках расследования задержали и затем отправили под арест несколько человек. 13 августа члены Конгресса США открыто поддержали участников митингов в Москве.