Лавров и Песков озвучили позицию России по участию в G7 и G20

Россия не против участия в G8 в будущем, но навязывать свое присутствие другим членам группы Москва не намерена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что для возвращения в группу необходимо согласие всех ее участников. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что Москва не начинала обсуждение возврата к формату «Большой восьмерки». По его словам, Россия активно участвует в других форматах, в частности, формат Группы двадцати (G20) для РФ важнее возвращения к «восьмерке».





«Конечно, возвращаться в «семерку» только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом. Вместе с тем Россия не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается», — сказал представитель Кремля.





Песков подчеркнул, что контакты со странами — участницами группы у России существуют и развиваются. «Давайте возьмем Японию, Италию, Францию, Германию. Несмотря на определенные разногласия, которые неизбежно существуют с этими странами, продолжается и расширяется диалог на самых разных уровнях», — привел он пример.





Лавров в свою очередь отметил, что Москва «никого не просила» поднимать вопрос о возвращении РФ в формат «Большой восьмерки». По его мнению, куда больший вес для России сейчас имеет формат G20, где участвуют не только все страны G7, но и партнеры РФ по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Глава МИД РФ заявил, что от формата G8 «жизнь ушла далеко вперед».





«Главные вопросы сейчас решаются, все-таки, если брать мировую экономику, мировую политику, финансовую [политику] в том числе, в Группе двадцати. И наши позиции в Группе двадцати определяются теми подходами, которые координируются в объединении БРИКС», — пояснил министр.





Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что РФ может вновь стать частью группы G7 в будущем и что на следующий саммит в США может быть приглашен российский лидер Владимир Путин. В беседе с журналистами глава Белого дома также отметил, что неоднократно называл «бессмысленным» исключение России из группы. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8.





В то же время ряд представителей стран G7 высказались против возвращения России в международный клуб. Одним из первых по этому поводу высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал такой шаг преждевременным, напомнив о «провокациях» РФ по всему миру. Аналогичную позицию высказали в Евросоюзе.





Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда из-за присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение провести саммит без РФ. Сейчас G7 объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.