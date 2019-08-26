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Путин: Доходы россиян растут слишком медленно
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Путин: Доходы россиян растут слишком медленно

Российский лидер также отметил неутешительные темпы роста экономики в стране

Российский лидер также отметил неутешительные темпы роста экономики в стране
Фото: © GLOBAL LOOK press / Klaus Ohlenschläger

Доходы жителей России растут слишком медленно, а темпы роста экономики — неудовлетворительные. Об этом 26 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании правительства. Российский лидер отметил, что все это вызывает беспокойство, и потребовал принять меры по выходу из сложившейся ситуации.


«Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства», цитирует ТАСС Путина.


На совещании присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономики Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Президент напомнил присутствующим, что за первое полугодие 2019 года ВВП вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%. Необходимо обсудить и принять меры по увеличению темпов роста экономики, добавил Путин.


20 июня президент России Владимир Путин на прямой линии ответил на вопрос ведущей, почему россияне не чувствуют улучшения экономики. Он согласился с тем, что людям сейчас тяжело жить, и признался, что уровень доходов россиян падает. Для решения этого необходимо поднимать производительность труда и реализовывать национальные проекты. В то же время президент попросил не обижаться на него за то, что граждане получают небольшую зарплату.


В начале июня первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что главная задача правительства заключается не в сохранении стабильности, а в стимуляции роста доходов населения. По его словам, деятельность его ведомства прежде всего направлена на увеличение активности бизнеса, которая должна принести экономический рост и рост благосостояния россиян. Министр отметил, что на достижение этой же цели работают и нацпроекты, которые должны быть выполнены к 2024 году.


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