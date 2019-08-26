Путин: Доходы россиян растут слишком медленно

Доходы жителей России растут слишком медленно, а темпы роста экономики — неудовлетворительные. Об этом 26 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании правительства. Российский лидер отметил, что все это вызывает беспокойство, и потребовал принять меры по выходу из сложившейся ситуации.





«Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства», — цитирует ТАСС Путина.





На совещании присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономики Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Президент напомнил присутствующим, что за первое полугодие 2019 года ВВП вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%. Необходимо обсудить и принять меры по увеличению темпов роста экономики, добавил Путин.





20 июня президент России Владимир Путин на прямой линии ответил на вопрос ведущей, почему россияне не чувствуют улучшения экономики. Он согласился с тем, что людям сейчас тяжело жить, и признался, что уровень доходов россиян падает. Для решения этого необходимо поднимать производительность труда и реализовывать национальные проекты. В то же время президент попросил не обижаться на него за то, что граждане получают небольшую зарплату.





В начале июня первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что главная задача правительства заключается не в сохранении стабильности, а в стимуляции роста доходов населения. По его словам, деятельность его ведомства прежде всего направлена на увеличение активности бизнеса, которая должна принести экономический рост и рост благосостояния россиян. Министр отметил, что на достижение этой же цели работают и нацпроекты, которые должны быть выполнены к 2024 году.