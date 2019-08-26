ЦИК Абхазии назвал участников второго тура выборов президента

По итогам голосования 25 августа на выборах президента в Абхазии ни один кандидат не набрал больше 50% голосов избирателей для победы. Таким образом, два наиболее популярных претендента на пост главы государства примут участие во втором туре, который должен пройти 8 сентября. По данным ЦИК страны, избирателям предстоит выбрать между действующим главой республики Раулем Хаджимбой и лидером партии «Амцахара» Алхасом Квицинией.





В ЦИК Абхазии отметили, что три лидирующих кандидата получили почти одинаковое количество голосов избирателей. Хаджимба и Квициния вышли во второй тур с результатами 23,85% (20 544 голоса) и 21,97% (18 929 голосов) соответственно. С незначительным отставанием от Квицинии шел экс-замглавы МИД Абхазии Олег Аршба, который признал свое поражение еще до объявления предварительных итогов. Явка на выборах составила 66,55%.





По словам бывшего министра, он желает удачи Квицинии. «Возможно, мы встретимся и проговорим наши взгляды на политическую ситуацию в Абхазии с Квицинией и партией «Амцахара», — заявил баллотировавшийся в вице-президенты при Аршбе Олег Барциц.





В ЦИК страны подтвердили, что второй тур выборов пройдет 8 сентября. Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил, что такой исход первого раунда голосования был ожидаем. «Теперь надо готовиться ко второму туру. У народа есть возможность подумать, взвесить за и против и выразить окончательное мнение», — заключил он.





В первом туре президентских выборов в Абхазии — 25 августа — приняли участие девять кандидатов, только трое из которых набрали больше 8% голосов. Для победы во втором туре кандидату, как и ранее, необходимо набрать 50%+1 голос избирателей.