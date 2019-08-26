Путин уволил посла России в Великобритании

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности посла России в Великобритании и Северной Ирландии Александра Яковенко, который занимал этот пост с 2011 года. Преемником Яковенко может стать директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин. Указ об освобождении посла от должности опубликован на официальном портале правовой информации.





«Освободить Яковенко Александра Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в опубликованном документе.





В апреле 2019 года «Коммерсантъ» сообщал о возможной смене российского посла в Соединенном Королевстве. Источники издания сообщили, что новым послом России в Великобритании может быть назначен Андрей Келин, который в 2011-2015 годах работал в Вене постоянным представителем России при ОБСЕ. Яковенко, по данным источников, может стать руководителем Дипломатической академии МИД России.





Александр Яковенко окончил Московский государственный институт международных отношений. Доктор юридических наук, профессор, владеет английским и французским языками. На дипломатической службе в МИД СССР с 1976 года.





Яковенко участвовал во многих сессиях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Генеральной конференции ЮНЕСКО, форумов ОБСЕ, переговорах по сокращению вооруженных сил и вооружений в Европе, а также мерам укрепления доверия в Европе, в сессиях Совета управляющих МАГАТЭ, Российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству. Возглавлял российскую делегацию на межправительственных переговорах по созданию Международной космической станции.