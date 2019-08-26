«Горе-художник наплевал на закон»: духовник Поклонской осудил Покраса Лампаса

Те, кто называет искусством работу художника Покраса Лампаса «Супрематический крест» в Екатеринбурге, являются «тайными или явными Иудами», а сам «горе-художник» наплевал на закон о защите прав верующих. Об этом заявил глава секты царебожников, наставник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий, которого называют духовником депутата Натальи Поклонской.





«Его [«Супрематический крест»] нарисовал некий заячий художник Арсений Пыженков. Крест нарисовали прямо на асфальте <...> с таким расчетом, чтобы прохожие попирали его ногами. <...> Какие же сатанинские силы финансируют эти богоборческие акты? Это тайные или явные Иуды. Это скрытое и умышленное поругание. <...> Горе-художник наплевал на закон, который предусматривает ответственность за оскорбление чувств верующих», — заявил отец Сергий (Николай Романов) в своей проповеди, которая опубликована на YouTube-канале «Движение «Царский крест».





Кроме того, схиигумен, возглавляющий секту царебожников, возмутился тем, что священники в Екатеринбурге не раскритиковали работу художника, а назвали ее искусством.





«Удивительно, что протест был только со стороны директора Музея святости, Оксаны Ивановой. Где же православные в Екатеринбурге, почему молчат?» — задался вопросом духовник Поклонской.





Ранее священники в беседе с порталом Znak заявили, что не видят в работе Лампаса ничего оскорбительного. В частности, протоиерей Максим Миняйло отметил, что «Супрематический крест», напротив, отсылает к истории России, к церковности и традициям.





Работа Покраса Лампаса (настоящее имя — Арсений Пыженков) «Супрематический крест» в Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки выглядит как схематический крест с текстом одного из манифестов Малевича, вписанным в красный овал. Художник завершил ее в рамках фестиваля Stenograffia 8 июля. Ее создание было согласовано с мэрией Екатеринбурга.