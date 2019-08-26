«Горе-художник наплевал на закон»: духовник Поклонской осудил Покраса Лампаса

Те, кто называет искусством работу художника Покраса Лампаса «Супрематический крест» в Екатеринбурге, являются «тайными или явными Иудами», а сам «горе-художник» наплевал на закон о защите прав верующих. Об этом заявил глава секты царебожников, наставник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий, которого называют духовником депутата Натальи Поклонской.
«Его [«Супрематический крест»] нарисовал некий заячий художник Арсений Пыженков. Крест нарисовали прямо на асфальте <...> с таким расчетом, чтобы прохожие попирали его ногами. <...> Какие же сатанинские силы финансируют эти богоборческие акты? Это тайные или явные Иуды. Это скрытое и умышленное поругание. <...> Горе-художник наплевал на закон, который предусматривает ответственность за оскорбление чувств верующих», — заявил отец Сергий (Николай Романов) в своей проповеди, которая опубликована на YouTube-канале «Движение «Царский крест».
Кроме того, схиигумен, возглавляющий секту царебожников, возмутился тем, что священники в Екатеринбурге не раскритиковали работу художника, а назвали ее искусством.
«Удивительно, что протест был только со стороны директора Музея святости, Оксаны Ивановой. Где же православные в Екатеринбурге, почему молчат?» — задался вопросом духовник Поклонской.
Ранее священники в беседе с порталом Znak заявили, что не видят в работе Лампаса ничего оскорбительного. В частности, протоиерей Максим Миняйло отметил, что «Супрематический крест», напротив, отсылает к истории России, к церковности и традициям.
Работа Покраса Лампаса (настоящее имя — Арсений Пыженков) «Супрематический крест» в Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки выглядит как схематический крест с текстом одного из манифестов Малевича, вписанным в красный овал. Художник завершил ее в рамках фестиваля Stenograffia 8 июля. Ее создание было согласовано с мэрией Екатеринбурга.
Дорожные службы в ходе ремонтных работ на площади в июле этого года повредили работу Покраса Лампаса, залив часть креста гудроном . Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Позже православные активисты выступили против восстановление работы: они заявили, что крест является священным символом, поэтому по нему нельзя ходить или наносить его на поверхности, предназначенные для ходьбы. Кроме того, в адрес художника и сторонников его работы прозвучали угрозы.
Из-за этого, как стало известно 26 августа, художник отменил свой приезд в Екатеринбург, где собирался провести работы по восстановлению рисунка. По словам организаторов фестиваля Stenograffia, в рамках которого художник создал свою работу, сейчас стороны проведут видеоконференцию, чтобы выстроить диалог.
18 августа отец Сергий на видеозаписи, которую опубликовала Поклонская, призвал не ходить на демонстрации и «не слушать Навальных». «Зачем куда-то выходить? Идите в церкви и храмы! Монастыри ждут вас», — подчеркнул он.
В ответ на это зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что любые политические заявления духовных деятелей всегда отражают только их личное мнение, а не позицию РПЦ. Священник Всеволод Чаплин поддержал призыв не слушать Навального, но добавил, что верующим не стоит воздерживаться от гражданской активности.