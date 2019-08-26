Подготовка к обмену задержанными между Россией и Украиной приостановилась

Адвокат удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин еще в пятницу, 23 августа, сделал заявление о том, что обмен тормозится из-за позиции Кирилла Вышинского. В понедельник он рассказал Daily Storm свое видение ситуации.





«Причина отказа [Вышинского идти на обмен] в его позиции. Он считает, что он невиновен, и будет это доказывать в суде. Обмен предполагает, что человек понимает, что Украина держит его заложником и соблюдает юридические формальности, невзирая на его мнение. Евгений Мефедов и ряд других людей тоже не признают себя виновными — по своему духу. Но, просидев пять лет в тюрьме, они понимают, что и дальше будут сидеть. И обмен — это возможность попасть на свободу», — сказал Валентин Рыбин.





По словам адвоката, Вышинский хочет доказать свою невиновность, и это вполне возможно, но есть нюанс: на это потребуется время.





«Есть высокая договоренность о том, что людей надо возвращать. И они будут возвращены, несмотря на технические сложности», — добавил Рыбин. Однако он не стал прогнозировать, что это произойдет в ближайшие дни, как анонсировалось. Также Рыбин отказался комментировать опубликованную РБК информацию о том, что Вышинский будет обменян по «особой схеме» на украинца Олега Сенцова.