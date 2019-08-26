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Подготовка к обмену задержанными между Россией и Украиной приостановилась
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Подготовка к обмену задержанными между Россией и Украиной приостановилась

В то же время адвокат россиян уверен, что они будут возвращены на родину, несмотря на технические сложности

В то же время адвокат россиян уверен, что они будут возвращены на родину, несмотря на технические сложности
Фото: © GLOBAL LOOK press

Подготовка к обмену арестованными гражданами между Россией и Украиной пока приостановилась, сообщил Daily Storm источник с российской стороны, близкий к процессу. По его словам, в ситуации с обменом стороны сейчас «не уверены». Российский омбудсмен Татьяна Москалькова после поездки в Киев 23 августа продолжила свой отпуск до 2 сентября. Адвокат удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что проблема возникла из-за позиции журналиста Кирилла Вышинского. Главред «РИА Новости — Украина» не признает вину в госизмене и хочет, чтобы с него сняли обвинение, а не освобождали путем обмена.


«Что там будет и как — это пока тайна, покрытая мраком. Мы абсолютно не уверены в ситуации, в том, что произойдет», — сообщил источник Daily Storm.



Адвокат удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин еще в пятницу, 23 августа, сделал заявление о том, что обмен тормозится из-за позиции Кирилла Вышинского. В понедельник он рассказал Daily Storm свое видение ситуации.


«Причина отказа [Вышинского идти на обмен] в его позиции. Он считает, что он невиновен, и будет это доказывать в суде. Обмен предполагает, что человек понимает, что Украина держит его заложником и соблюдает юридические формальности, невзирая на его мнение. Евгений Мефедов и ряд других людей тоже не признают себя виновными — по своему духу. Но, просидев пять лет в тюрьме, они понимают, что и дальше будут сидеть. И обмен — это возможность попасть на свободу», — сказал Валентин Рыбин.


По словам адвоката, Вышинский хочет доказать свою невиновность, и это вполне возможно, но есть нюанс: на это потребуется время.


«Есть высокая договоренность о том, что людей надо возвращать. И они будут возвращены, несмотря на технические сложности», — добавил Рыбин. Однако он не стал прогнозировать, что это произойдет в ближайшие дни, как анонсировалось. Также Рыбин отказался комментировать опубликованную РБК информацию о том, что Вышинский будет обменян по «особой схеме» на украинца Олега Сенцова.


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23 августа украинское издание «The Бабель» сообщило со ссылкой на адвоката Вышинского Андрея Доманского, что его подзащитный отказался признавать вину и участвовать в обмене. «Заявлений на «обмен» он не писал», — уточнил адвокат и добавил, что Вышинский собирается добиваться своего оправдания на Украине.


Украинский омбудсмен Людмила Денисова отказалась комментировать Daily Storm подготовку к обмену задержанными.


Президент Украины Зеленский 23 августа во время брифинга заявил, что результаты обмена будут уже в ближайшие дни и он лично занимается этим вопросом. Днем ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Украина ведут диалог по поводу обмена задержанными и осужденными. Этот вопрос также поднимался на прошедших переговорах Владимира Путина и французского президента Эммануэля Макрона, но без упоминания «каких-то конкретных лиц», отметил представитель Кремля.


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