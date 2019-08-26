Подготовка к обмену задержанными между Россией и Украиной приостановилась

Подготовка к обмену арестованными гражданами между Россией и Украиной пока приостановилась, сообщил Daily Storm источник с российской стороны, близкий к процессу. По его словам, в ситуации с обменом стороны сейчас «не уверены». Российский омбудсмен Татьяна Москалькова после поездки в Киев 23 августа продолжила свой отпуск до 2 сентября. Адвокат удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что проблема возникла из-за позиции журналиста Кирилла Вышинского. Главред «РИА Новости — Украина» не признает вину в госизмене и хочет, чтобы с него сняли обвинение, а не освобождали путем обмена.
«Что там будет и как — это пока тайна, покрытая мраком. Мы абсолютно не уверены в ситуации, в том, что произойдет», — сообщил источник Daily Storm.
Адвокат удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин еще в пятницу, 23 августа, сделал заявление о том, что обмен тормозится из-за позиции Кирилла Вышинского. В понедельник он рассказал Daily Storm свое видение ситуации.
«Причина отказа [Вышинского идти на обмен] в его позиции. Он считает, что он невиновен, и будет это доказывать в суде. Обмен предполагает, что человек понимает, что Украина держит его заложником и соблюдает юридические формальности, невзирая на его мнение. Евгений Мефедов и ряд других людей тоже не признают себя виновными — по своему духу. Но, просидев пять лет в тюрьме, они понимают, что и дальше будут сидеть. И обмен — это возможность попасть на свободу», — сказал Валентин Рыбин.
По словам адвоката, Вышинский хочет доказать свою невиновность, и это вполне возможно, но есть нюанс: на это потребуется время.
«Есть высокая договоренность о том, что людей надо возвращать. И они будут возвращены, несмотря на технические сложности», — добавил Рыбин. Однако он не стал прогнозировать, что это произойдет в ближайшие дни, как анонсировалось. Также Рыбин отказался комментировать опубликованную РБК информацию о том, что Вышинский будет обменян по «особой схеме» на украинца Олега Сенцова.
23 августа украинское издание «The Бабель» сообщило со ссылкой на адвоката Вышинского Андрея Доманского, что его подзащитный отказался признавать вину и участвовать в обмене. «Заявлений на «обмен» он не писал», — уточнил адвокат и добавил, что Вышинский собирается добиваться своего оправдания на Украине.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова отказалась комментировать Daily Storm подготовку к обмену задержанными.
Президент Украины Зеленский 23 августа во время брифинга заявил, что результаты обмена будут уже в ближайшие дни и он лично занимается этим вопросом. Днем ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Украина ведут диалог по поводу обмена задержанными и осужденными. Этот вопрос также поднимался на прошедших переговорах Владимира Путина и французского президента Эммануэля Макрона, но без упоминания «каких-то конкретных лиц», отметил представитель Кремля.