Художник Покрас Лампас отложил поездку в Екатеринбург из-за протестов активистов

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) не приедет 26 августа в Екатеринбург, чтобы восстановить свою поврежденную работу «Супрематический крест». Причиной этому стали протесты православных верующих, которые накануне вышли на площадь, где расположен арт-объект. По словам организаторов фестиваля Stenograffia, в рамках которого художник создал свою работу, сейчас стороны проведут видеоконференцию, чтобы выстроить диалог.





«Визит Покраса Лампаса в Екатеринбург отложен в связи с тем, что нам, организаторам фестиваля, нужно время на то, чтобы выстроить диалог с горожанами, выступающими против арт-объекта художника на площади Первой Пятилетки», — пояснила координатор фестиваля Анна Клец (цитата по ТАСС). Она добавила, что Покрас Лампас свяжется с протестующими в режиме онлайн.





Ранее православные активисты вышли на площадь Первой Пятилетки на Уралмаше, чтобы опротестовать восстановление работы художника. Противники арт-объекта заявили, что крест является священным символом, поэтому по нему нельзя ходить или наносить его на поверхности, предназначенные для ходьбы.





Дорожные службы ранее повредили работу Покраса Лампаса — часть креста оказалась залита гудроном в ходе ремонтных работ на площади в июле этого года. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной.





Работа Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки «Супрематический крест» выглядит как схематический крест с текстом одного из манифестов Малевича, вписанным в красный овал. Художник завершил ее в рамках фестиваля Stenograffia 8 июля. Все работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.