Мамонова готовят к операции на сердце после реанимации

Актеру и лидеру группы «Звуки Му» Петру Мамонову, который два дня находился в реанимации с инфарктом миокарда, 26 августа проведут операцию на сердце. Об этом Daily Storm сообщила супруга артиста Ольга Мамонова. Ранее сообщалось, что музыкант перенес два микроинсульта (три года и пять лет назад соответственно), а в юности врачи вытащили его из комы, в которую он впал после драки, где ему пробили грудную клетку.





«Ему сегодня операцию будут делать, он в реанимации, там два дня пролежал. У него инфаркт миокарда. Сейчас туда еду», — рассказала супруга музыканта.





24 августа стало известно, что Петр Мамонов был госпитализирован с инфарктом миокарда в Первую градскую больницу имени Н.И. Пирогова в Москве. Как сообщает «Московский комсомолец», первоначально его состояние оценивалось как критическое. 25 августа артисту стало лучше.





Ольга Мамонова рассказала «МК», что они находились в деревне за 140 километров от столицы, где проживают много лет, когда ее супруг потерял сознание. По ее словам, после приступа его кожа приобрела сине-зеленый оттенок, но когда состояние музыканта стабилизировалось в больнице, лицо Мамонова порозовело. Все мероприятия с участием артиста были отменены.





Первоначально врачи не хотели проводить операцию, рассказала супруга артиста, хотя подчеркнули, что еще бы пару часов — и Мамонова могли не спасти. Одной из причин приступа, по мнению Ольги Мамоновой, стал музыкальный спектакль «Как я читал святого Исаака Сирина», который потребовал от артиста огромных усилий. Она подчеркнула, что в последние годы проблем со здоровьем в целом у ее мужа нет, а после перенесенных двух микроинсультов (пять лет и три года назад соответственно) он быстро восстановился.





Кроме того, отмечается, что в юности музыкант много общался с представителями движения хиппи, но из-за разных взглядов между ними время от времени вспыхивали конфликты. Во время одного из них на него напали с напильником и пробили грудную клетку в области сердца. Музыкант впал в кому, но врачи провели несколько операций и спасли его.