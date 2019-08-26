Росгидромет сообщил о радиоактивном облаке после взрыва под Северодвинском

Росгидромет подтвердил повышение уровня радиоактивности в воздухе после взрыва на полигоне ВМФ под Северодвинском 8 августа. Облако инертных газов возникло из-за распада изотопов бария, стронция и лантана, сообщили в ведомстве. Впоследствии уровень радиации в районе Северодивнска пришел в норму.





«Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дня) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ). Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения 8 августа 2019 года в Северодвинске», — говорится в сообщении Росгидромета, сообщил Интерфакс.





После прохождения радиоактивного облака уровень радиации в районе ЧП стабилизировался и пришел в норму. В пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются.





23 августа издание Divanews опубликовало заявление Минздрава Архангельской области, где сообщалось, что около 110 человек (врачи, водители, пилоты и так далее), которые работали ликвидаторами последствий взрыва под Северодвинском, прошли медобследование. Результаты обследования показали отсутствие загрязнения одежды или тела радиоактивными частицами.





8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. 10 августа «Росатом» сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое пострадали и были госпитализированы. Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) позднее заявили, что трагедией закончилось испытание «нового специзделия».





Администрация Северодвинска опубликовала информацию, что после взрыва радиационный фон примерно на 30 минут поднимался до двух микрозивертов в час при установленной норме 0,6 микрозиверта в час. Росгидромет объяснил это явление тем, что над городом 8 августа проходило облако радиоактивных инертных газов.