В Москве не согласовали шествие оппозиции по Бульварному кольцу 3 сентября

Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков в согласовании протестного шествия 3 сентября. Представители администрации столицы напомнили, что в этот день в городе пройдут другие крупные мероприятия. Также в мэрии сообщили, что заявленное число участников акции слишком велико: 30 тысяч человек не смогли бы уместиться на стартовой точке, также это создало бы помехи движению не участвующих в акции горожан.





«Прохождение участников по заявленному маршруту [от Новопушкинского сквера через Новый Арбат до Гоголевского бульвара] создаст помехи движению пешеходов, ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии», — пояснили в столичной администрации, чей ответ приводит член совета московского отделения незарегистрированной Партии перемен Эльвира Вихарева.





В мэрии добавили, что при заявленной численности в 30 тысяч человек на месте, выбранном для начала шествия, нет пространства для такого количества участников. Однако альтернативных площадок для проведения акции власти не предложили. В документе также отмечено, что на 3 сентября в столице запланированы мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.





Заявку подала группа оппозиционных политиков, среди них помимо Вихаревой — журналист Виктория Ивлева и муниципальный депутат Елена Филина. Организаторы сообщили, что цель шествия — потребовать соблюдения конституционных прав граждан, освобождения политзаключенных и недопущения политических репрессий.





Ранее в мэрии Москвы отклонили заявки на проведение 31 августа акции за свободные выборы и против политических репрессий. Столичная администрация отказала в проведении мероприятия нескольким заявителям: Либертарианской партии России, главе штаба Геннадия Гудкова Эльвире Вихаревой и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Елене Русаковой.





В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в столичный парламент. Только два митинга (20 июля и 10 августа) были согласованы с властями. Несогласованные акции 27 июля и 3 августа завершились массовыми беспорядками.





Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидатов, 57 кандидатам было отказано в регистрации из-за некорректных данных собранных подписей избирателей. Прием документов кандидатов в депутаты Мосгордумы закончился 6 июля.