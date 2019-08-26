После Распутина и Сталина Депардье взялся за роль Брежнева

Французский актер Жерар Депардье, являющийся гражданином России, ранее исполнивший роли Григория Распутина и Иосифа Сталина, согласился сыграть руководителя СССР Леонида Брежнева в фильме «Лицо человека». Лента посвящена событиям Пражской весны (период проведения либеральных реформ в Чехословакии в 1968 году). Релиз картины запланирован на 2022 год.





«С господином Депардье мы подписали договор. В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок фильма», — рассказал в эфире радиостанции Frekvence 1 режиссер ленты Лордан Зафранович.





Лидера компартии Чехословакии Александра Дубчека, проводившего реформы во время Пражской весны, как сообщает издание ČeskéNoviny.cz, может сыграть «широко известный актер», с которым сейчас проходят переговоры. Завершить съемки фильма планируют в 2021 году (к 100-летию со дня рождения Дубчека), а мировой прокат состоится в 2022 году.





Бюджет картины составит более 10 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих экранных произведений в словацком кинематографе. На данный момент готова лишь половина сценария картины. Драматург и один из авторов фильма Карол Главка работает над второй частью ленты, планируя завершить сценарную работу к концу 2019 года. Кроме того, проект курируют премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини и его чешский коллега Андрей Бабиш.





Однако Словацкий аудиовизуальный фонд выступил против будущего фильма, заявляя, что проект слишком амбициозен, охватывает очень широкий период, а его структура размытая и недостаточно четкая. В Чешский государственный фонд кинематографии авторы картины за финансовой помощью пока не обращались.





Пражская весна — период проведения либеральных реформ генсеком компартии Чехословакии Александром Дубчеком с января по август 1968 года. Цели реформ были расширение прав граждан в стране и децентрализация власти. Однако власти других социалистических стран неодобрительно отнеслись к данной идее, и после ряда переговоров, которые ни к чему не привели, военные СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии вошли в Чехословакию. После этого произошла радикальная смена политического курса в стране.





Депардье стал обладателем российского паспорта в начале 2013 года. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. Одной из причин переезда в РФ, чего сам Депардье не скрывал, стал введенный французским правительством 75-процентный налог на доходы своих граждан свыше одного миллиона евро.





В декабре 2018 года Депардье решил переехать в Новосибирск. Представители артиста в разговоре с Daily Storm подтвердили информацию о переезде Депардье за Урал и сообщили, что актер планирует участвовать в совместных с российским Первым каналом съемках документальной картины об этом городе.