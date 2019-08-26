«Союз МС-13» перестыковался с МКС для приема робота «Федора» — видео

Причиной проведения перестыковки стала неуспешная попытка соединения с МКС «Союза МС-14» 24 августа. По словам первого заместителя генконструктора корпорации «Энергия» Владимира Соловьева, во время стыковки корабля «Союз» с человекообразным роботом «Федором» на борту с Международной космической станцией произошли ранее не встречавшиеся колебания. Он пояснил, что из-за этого явления стыковка в автоматическом режиме оказалась невозможна, а робот пока не умеет управлять космическим кораблем. Повторная попытка стыковки запланирована на 06:24 мск 27 августа.





Космический корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом-космонавтом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 08:30 мск 24 августа корабль должен был причалить к МКС. Однако во время сближения со станцией на дистанции примерно 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние.