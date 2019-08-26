«Союз МС-13» перестыковался с МКС для приема робота «Федора» — видео

Корабль «Союз МС-13» в ручном режиме перестыковали от одного модуля Международной космической станции (МКС) к другому, чтобы подготовить повторную попытку стыковки с «Союзом МС-14» 27 августа. Маневр провел российский космонавт Александр Скворцов при участии астронавтов NASA и Европейского космического агентства Эндрю Моргана и Луки Пармитано.
Маневр начался в 06:35 мск и закончился через 25 минут, в 07:00 мск. После отстыковки от «Звезды» «Союз МС-13» отошел от МКС на безопасное расстояние, а затем приблизился к модулю МИМ2. Корабль был пристыкован к МКС в ручном режиме.
Причиной проведения перестыковки стала неуспешная попытка соединения с МКС «Союза МС-14» 24 августа. По словам первого заместителя генконструктора корпорации «Энергия» Владимира Соловьева, во время стыковки корабля «Союз» с человекообразным роботом «Федором» на борту с Международной космической станцией произошли ранее не встречавшиеся колебания. Он пояснил, что из-за этого явления стыковка в автоматическом режиме оказалась невозможна, а робот пока не умеет управлять космическим кораблем. Повторная попытка стыковки запланирована на 06:24 мск 27 августа.
Космический корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом-космонавтом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 08:30 мск 24 августа корабль должен был причалить к МКС. Однако во время сближения со станцией на дистанции примерно 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние.