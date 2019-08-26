Второй пакет санкций США против России по делу Скрипалей вступил в силу

Второй пакет санкций США в отношении России в связи с делом об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вступил в силу с 26 августа. Согласно законопроекту, меры предписывают Вашингтону противостоять предоставлению международным финансовыми институтами займов, финансовой или технической помощи России, а также американским банкам проводить операции с госдолгом РФ. Помимо этого, вводятся ограничения на экспорт ряда товаров и технологий.





Введенные санкции означают, что банки США не смогут проводить операции с Россией в любой валюте, кроме рубля, в том числе выдавать ей кредиты и участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций госдолга РФ. Кроме того, Вашингтон будет протестовать против любого предоставления РФ помощи со стороны таких организаций, как Международный валютный фонд или Всемирный банк.





Ограничения на экспорт в Россию касаются всех категорий товаров, не являющихся едой или другими сельскохозяйственными продуктами, — при выдаче лицензий на экспорт Министерство торговли США будет придерживаться презумпции отказа, то есть отказывать по умолчанию и рассматривать только частные случаи, когда существуют дополнительные причины для разрешения.





Вместе с тем Вашингтон в интересах национальной безопасности постановил ввести исключения, которые затронут экспорт и банковские кредиты. Экспортные лицензии будут доступны для американских компаний, выполняющих уже действующие контракты с российскими заказчиками. Кроме того, в индивидуальном порядке будут приниматься решения в отношении продукции, связанной с проведением космических полетов и обеспечением безопасности пассажирской авиации, а также для находящихся на территории России филиалов иностранных компаний.





Санкции будут действовать как минимум 12 месяцев. Их могут отменить после данного периода, если Москва предоставит США гарантии того, что Россия не готовится применять химическое оружие и не будет этого делать в будущем. Для этого российской стороне придется также допустить к проверкам международных инспекторов.





Сергей и Юлия Скрипали в начале марта 2018 года в тяжелом состоянии были обнаружены в Солсбери. Тереза Мэй, занимавшая тогда пост премьер-министра Великобритании, заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.





Впоследствии Госдеп США принял решение о введении 27 августа того же года в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с делом Скрипалей. Ограничения применялись в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года.