«Почта России» попросила 85 миллиардов рублей на торговлю алкоголем и лекарствами

«Почта России» попросила выделить из бюджета 85 миллиардов рублей на преобразование своих отделений в гибриды алкомаркетов, аптек, банков и МФЦ, пишут «Известия» со ссылкой на текст концепции «Центры притяжения». По мнению представителей организации, падающая популярность традиционной почты приведет к снижению загрузки почтальонов, и поэтому почтовые отделения можно превратить в многофункциональные центры, где будут оказываться различные услуги.





Согласно концепции, «Почта России» хочет оказывать в измененных отделениях помимо почтовых и другие услуги — выдавать кредиты, принимать вклады, обменивать валюту. Помимо того, в «центрах притяжения» планируется продавать лекарства и товары народного потребления (в том числе и алкогольные напитки), оказывать государственные (аналог МФЦ), социальные (помощь по хозяйству), медицинские (в частности, телемедицина) и образовательные услуги.





Госкомпания просит для этого изменить пять категорий законодательных актов, среди которых закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, чтобы «продавать товары, требующие получения лицензии через инфраструктуру «Почты России». Какие спиртосодержащие напитки планирует реализовывать компания, в концепции не уточняется.





«Почта России» указывает, что такие изменения должны затронуть отделения в населенных пунктах с численностью жителей до 20 тысяч человек. По данным компании, это означает, что новыми «центрами притяжения» могут стать до 80% почтовых отделений.





Концепция предполагает траты бюджетных средств на сумму в 85 миллиардов рублей, из которых 66,4 миллиарда уйдут на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 миллиарда — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 миллиарда рублей — на расширения площадей отделений.





В настоящее время проект концепции направлен на согласование в заинтересованные министерства — в Минфин и Минкомсвязи. В Минфине не сообщили, какое заключение ведомство подготовило на документ. В Минкомсвязи подтвердили, что знакомы с содержанием концепции, но документ пока не согласован. Как сообщил изданию источник, знакомый с новым документом, «Почта России» может получить отказ от Минфина, поскольку компания хочет получить из бюджета значительные средства на развитие непрофильной для нее деятельности.





«Почта России» уже продает слабоалкогольную продукцию в 3,2 тысячах своих отделений по стране. Торговля спиртным началась в 2018 году. По мнению представителей ведомства, такие продажи позволяют защитить потребителей от некачественной продукции.