Guardian: Трамп поссорился с другими лидерами G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп поссорился с другими лидерами Группы семи (G7) на саммите в Биаррице, поскольку настаивал на возвращении России в группу, сообщает Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах. В частности, американский лидер утверждал, что присутствие Москвы на саммитах необходимо для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и Северной Кореей. Большинство его собеседников выступили против.





Поддержал мнение Трампа только итальянский премьер Джузеппе Конти, уходящий вскоре в отставку. О своем нейтралитете заявил глава японского правительства Синдзо Абе. Категорически против возвращения России выступили остальные участники беседы — премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава канадского кабмина Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава совета Евросоюза Дональд Туск.





«Обстановка после этого серьезно накалилась. Возражающие заявили, что G7 это семья, клуб, сообщество либеральных демократий, и что Россия не отстаивает подобные ценности, поэтому не может вернуться», — пояснил дипломат.





Трамп заявил, что это неважно, подчеркнул источник издания. По мнению американского лидера, при обсуждении вопросов, связанных с Ираном, Сирией, Северной Кореей и другими странами, необходимо беседовать и с Россией. «У него действительно фундаментально противоположная позиция по вопросу [членства России в G7]», — заключил собеседник газеты.





Издание отмечает, что после ужина 24 августа была запланирована групповая фотосъемка лидеров G7, однако по неизвестным причинам мероприятие было отменено. Позднее групповое фото было сделано с участием приглашенных гостей — лидеров из Индии, Австралии, Испании, Южной Африки.





Ранее Трамп допустил, что РФ может вновь стать частью группы G7 в будущем и что на следующий саммит в США может быть приглашен российский лидер Владимир Путин. В беседе с журналистами глава Белого дома также отметил, что неоднократно называл «бессмысленным» исключение России из группы. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8.





В то же время ряд представителей стран G7 высказались против возвращения России в международный клуб. Одним из первых по этому поводу высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал такой шаг преждевременным, напомнив о «провокациях» РФ по всему миру. Аналогичную позицию высказали в Евросоюзе.





Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда из-за присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение провести саммит без РФ. Сейчас «Семерка» объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.