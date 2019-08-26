Действующий президент Абхазии лидирует на выборах главы страны

На выборах президента Абхазии, состоявшихся 25 августа, на данный момент лидирует действующий президент страны Руаль Хаджимба. Согласно обработанным данным со 150 избирательных участков из 154, Хаджимба набрал 26,6% голосов. За второе место и проход во второй тур соревнуются председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния и бывший замглавы абхазского МИД Олег Аршба.





По данным штаба оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии, после обработки данных с 97% участков Аршба имеет 24,9% голосов избирателей, а сам Квициния — 24,6%. Остальные кандидаты не смогли набрать более 8% голосов. Позднее сторонники Квицинии заявили, что он обошел экс-замминистра и пройдет во второй тур. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.





Хаджимба в свою очередь заявил, что готовится ко второму туру выборов. «Мы лидируем, но результаты, прямо скажу, не лучшие. Сейчас задача — готовиться ко второму туру. Сейчас непонятно, кто прошел во второй тур», — заявил он после завершения подсчета голосов своим штабом (цитата по ТАСС).





Все остальные кандидаты не набрали больше 8% голосов. Предварительные итоги голосования ЦИК обещает опубликовать в 10:00 мск.





Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы. По данным ЦИК, явка на 19:30 мск превысила 56%, выборы признаны состоявшимися.



