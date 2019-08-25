Володин угостил Терешкову арбузом с места приземления Гагарина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова посетили Гагаринское поле под Саратовом — место приземления первого человека в космосе, Юрия Гагарина. Парламентарии обсудили проект парка, который планируется построить на этом месте, а также угостились арбузами, выросшими на «космическом» поле.
«У нас была бахча, и бабушка рассказывала — чтобы плеть была сухая, тогда арбуз вызрел. Можно и простукивать, но звук должен быть более глухой», — Володин рассказал, как выбирать созревший арбуз.
Также в ходе поездки Володин и Терешкова осмотрели место, где предполагается строительство исторического парка имени Гагарина. Согласно проекту, в парке будет три зоны — мемориальный комплекс для сохранения памяти о покорителях космоса, культурно-образовательный парк «Поехали», и лагерь «Звездный городок».
«Говорим о возможности здесь создания парка покорителей космоса, имени Юрия Гагарина, и, думаю, у нас это получится, если мы объединим усилия. В комплексе это будет огромный парк, интересный, образовательный, с культурной составляющей. В месте, где приземлился космический аппарат [«Восток-1»], мы должны сделать все, чтобы это осталось в памяти наших детей, внуков, правнуков...» — пояснил спикер Госдумы.
Советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе 12 апреля 1961 года. Вне земного пространства на корабле «Восток-1» он провел почти два часа. Приземлился космонавт в Саратовской области в районе села Подгорное. Первыми людьми, которые встретили Гагарина после полета, оказались жена местного лесника Анна (Анихайят) Тахтарова и её шестилетняя внучка Рита (Румия).