Володин угостил Терешкову арбузом с места приземления Гагарина

Также в ходе поездки Володин и Терешкова осмотрели место, где предполагается строительство исторического парка имени Гагарина. Согласно проекту, в парке будет три зоны — мемориальный комплекс для сохранения памяти о покорителях космоса, культурно-образовательный парк «Поехали», и лагерь «Звездный городок».





«Говорим о возможности здесь создания парка покорителей космоса, имени Юрия Гагарина, и, думаю, у нас это получится, если мы объединим усилия. В комплексе это будет огромный парк, интересный, образовательный, с культурной составляющей. В месте, где приземлился космический аппарат [«Восток-1»], мы должны сделать все, чтобы это осталось в памяти наших детей, внуков, правнуков...» — пояснил спикер Госдумы.