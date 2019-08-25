Меркель призвала провести встречу с Путиным и Зеленским

Германия и Франция желают как можно скорее провести в Париже саммит нормандского формата с участием президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, стороны желают активизировать процесс выполнения минских соглашений и возвращения мира в Донбасс.





«Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел хотим саммит с российским и украинским президентами. Мы давно говорили о том, что, поскольку предыдущая встреча проходила в Берлине, то эта пройдет в Париже», — сказала Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.





Канцлер ФРГ подчеркнула, что и Париж, и Берлин будут прилагать все возможные усилия, чтобы провести эту встречу и «оживить» работу над минскими соглашениями.





Ранее о желании провести на высочайшем уровне саммит нормандского формата заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, процессу урегулирования донбасского конфликта необходимо «придать динамику».





Путин в свою очередь заявил во время встречи с Макроном, что альтернативы нормандскому формату» нет. Он подчеркнул, что любая встреча должна приводить к конкретным результатам и дальнейшим действиям.