Украина вдвое урезала поставки российского дизеля

«В августе объемы поставок дизеля из РФ уменьшатся вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее. Зато увеличились поставки из Белорусии, стран ЕС и с морских направлений. Дефицита нет, более того, на этой неделе цены уже снизились на 20-80 [украинских] копеек за литр», — написал Герус в Facebook.





Чиновник заявил, что после такого результата можно назвать решение Киева о вводе пошлин «продуманным, своевременным и эффективно имплементированным». Герус отметил, что в последние три года поставки дизеля из РФ возросли примерно в три раза, что «ставило Украину в зависимость от российских ресурсов».





Ранее Герус уже заявлял, что Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива и заместила импорт из России при помощи поставщиков из ЕС и Белоруссии. По словам чиновника, нефтетрейдеры накопили дополнительные запасы российского топлива на нефтебазах и собираются его реализовывать. Речь шла о более чем 40 тысячах тонн.





17 июля правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составляет 3,75% с 1 августа 2019 года и увеличится до 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа повышена до 1,75% с 1 августа и возрастет до 3% с 1 октября.