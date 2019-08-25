В Госдуме поддержали идею уточнения опознавательных знаков для полицейских и Росгвардии

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции считает правильной идею об обязательном размещении опознавательных знаков на униформе сотрудников полиции и Росгвардии, заявил его глава Василий Пискарев. По его словам, в комитете уже разработана собственная инициатива по этому вопросу. Депутат отметил, что члены комитета готовы сотрудничать с автором внесенного 23 августа проекта и совместно дорабатывать идею.





«Мы поддерживаем вопрос необходимости уточнения порядка процедуры идентификации сотрудников полиции и Росгвардии. Мы готовы взаимодействовать с автором, чтобы совместно выйти на проработанное решение данного вопроса», — отметил Пискарев (цитата по ТАСС).





Парламентарий подчеркнул, что закон не должен гарантировать обязательное раскрытие личности правоохранителей во всех ситуациях — иначе их личная информация может использоваться во вред. «Если речь идет о пресечении сотрудниками Росгвардии действий незаконных вооруженных формирований либо участии в антитеррористических или других специальных операциях, то раскрытие их данных невозможно, это создаст опасность для них или их близких», — пояснил глава комитета.





Пискарев добавил, что при разработке законопроекта необходимо постоянно держать во внимании обе стороны вопроса — нужно защитить права граждан от противоправных действий и одновременно не допустить, чтобы из-за этого опасности подверглись правоохранители или их близкие.





Сенатор Владимир Лукин 23 августа внес в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах. Сейчас по закону полицейские носят нагрудный знак, тогда как на сотрудников Росгвардии это требование не распространяется. Росгвардия пообещала изучить инициативу на соответствие общественному запросу и стандартам безопасности.