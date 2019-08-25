Борис Джонсон: Лондон не станет платить отступные при выходе из ЕС без сделки

Великобритания не обязана и не будет платить отступные 39 миллиардов евро (порядка 2,9 триллиона рублей) при выходе из Евросоюза (Brexit) 31 октября, если стороны не придут к устраивающему и Лондон, и Брюссель соглашению, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. В лучшем случае Евросоюз получит девять миллиардов евро, добавил политик. По его мнению, договор, составленный при прошлом премьере Терезе Мэй, является «мертвым», и нужно либо заключить новую сделку, либо покинуть ЕС без соглашения вовсе.





«Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что 39 миллиардов евро, собственно говоря, мы больше не будем должны. Я не буду вдаваться в подробности, но эти деньги нам пригодятся на других фронтах, подготовка бизнеса к последствиям, например», — заявил Джонсон в эфире телеканала ITV.





Политик подтвердил ранее распространенную британскими СМИ информацию об уменьшенных размерах компенсации в случае Brexit без сделки. Отступные в таком случае могут уменьшиться до девяти миллиардов евро, или даже до семи миллиардов евро, отмечает The Mail on Sunday.





Джонсон подчеркнул, что уверен в заключении новой сделки по Brexit. «Я думаю, на данный момент есть реальный шанс, что мы достигнем сделки, но для того чтобы получить это соглашение <...>, мы должны подготовиться к выходу [из Евросоюза] без него. Я думаю, что шансы на заключение сделки растут», — уточнил он. По его мнению, договор, заключенный Мэй, был «мертвым» изначально, поэтому его трижды не приняли в британском парламенте.





Летом 2016 года в Соединенном Королевстве прошел референдум, на котором граждане высказались за выход страны из ЕС. Тем не менее, за три года правительство страны так и не смогло организовать выход из ЕС. В связи с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в мае объявила о своей отставке. После этого на внеочередных выборах главой правительства стал бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Борис Джонсон.