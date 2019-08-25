Врачи отказали тюменке в помощи из-за скорого окончания смены — видео

«И что из того, что мы дежурим? У нас осталось дежурить пять минут. Везете такой диагноз. Ее наблюдать надо. Вы еще дерзите. Вы учите нас, как работать. Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо откапывать, наблюдать два часа как минимум», — заявили в больнице на просьбу сопровождавшего больную мужчины госпитализировать ее.





Молодой человек рассказал порталу 72.ru, что его девушка проснулась с отеком лица, а прибывший на скорой врач сказал, что ее необходимо госпитализировать, поскольку начался отек легких. «Мою девушку увезли в больницу Водников. Но там ее принимать отказывались, пришлось срочно ехать в больницу на Котовского», — заключил он. Жизни тюменки ничего не угрожает — после оказания помощи в другой больнице ее выписали, лечение она будет получать амбулаторно.





В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что про инцидент знают, и считают его недопустимым и заслуживающим детального рассмотрения. «В целях недопущения подобных ситуаций в будущем случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания», — подтвердили в ведомстве.





По факту происшествия в больнице проводят обыск сотрудники регионального подразделения СКР. Правоохранители прибыли в медицинское учреждение и начали изъятие необходимых документов, добавили в ведомстве.