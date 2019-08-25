Лесные пожары в России разрослись на 15 процентов

За прошедшие сутки лесные пожары в зоне тушения в России увеличились на 15 процентов — 24 августа были зафиксированы 42,4 тысячи горящих гектаров, сейчас это число составляет 50,14 тысячи. Кроме того, вне зоны тушения, но под наблюдением остаются 675,8 тысячи гектаров пожаров.





По данным федерального бюджетного учреждения (ФБУ) «Авиалесоохрана», на 00:00 по Москве 25 августа на территории РФ действовало 109 лесных пожаров на площади 50 140 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Днем ранее в учреждении отмечали, что в России зафиксировали 122 лесных пожара на площади 42,4 тысячи гектаров. Отмечается, что ликвидированы за день были 29 очагов возгорания на площади 429 гектаров.





Больше всего тушат возгораний в Красноярском крае — на землях лесного фонда там горели 84 пожара, занимающие 22,1 тысячи гектаров.





На тушении лесных пожаров было задействовано 1,4 тысячи человек, 158 единиц техники, 27 воздушных судов на мониторинге и 12 воздушных судов на тушении.





Помимо пожаров, которые активно тушат, на контроле остаются 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, в 675,8 тысячи гектаров. Тушение этих пожаров было прекращено на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС. Большинство огней находятся в Якутии (39 пожаров, 354 тысячи гектаров) и Красноярском крае (17 пожаров, 302,1 тысячи гектаров).





Из-за природных возгораний режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать на всей территории Красноярского края. Кроме того, ЧС объявлена в одном из районов Якутии. По данным МЧС, в начале августа три миллиона гектаров тайги были охвачены огнем, спасатели зафиксировали порядка 500 очагов. Более 800 населенных пунктов оказались в зоне задымления от лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. 31 июля президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров. Военное ведомство привлекло для этой цели авиацию.